Șor: Usatîi a cheltuit în cazinouri banii primiți pentru răsturnarea Guvernului de la Chișinău

Primarul orașului Orhei, Ilan Șor îl face laș pe Renato Usatîi și deschide parantezele în privința banilor pe care ultimul i-a primit de la Moscova pentru a organiza o revoluție în R. Moldova, cheltuindu-i însă prin cazinouri și acum neavând cum să-i raporteze superiorilor săi. Din această cauză Șor anticipează probleme mari pentru Usatîi la Moscova. Reacția vine după ce Renato Usatîi a comentat veninos declarațiile lui Ilan Șor din interviul oferit duminică seara pentru RTR Moldova.



“Renat, eu îți scriu din Moldova, din orașul Orhei, locuitorii căruia m-au ales primar și de la care, Renatik, eu nu am fugit așa cum ai făcut-o tu. Nu am fugit nici de justiția moldovenească, Renat. Am rămas în țară pentru a-mi demonstra nevinovăția și pentru a deconspira banda voastră de hoți și ucigași. Oare nu din acest motiv tu și prietenii tăi mi-ați închis accesul în Rusia, în 2015?”, i-a reproșat Șor lui Renato Usatîi, care a fugit de justiția R. Moldova la Moscova.

Șor sugerează că Usatîi este un laș. “Unde este vitejia și onoarea ta, Renat Balabolovici? Sau despre aceasta nu se învață în cazinourile din Moscova unde ați cheltuit majoritatea banilor care ți i-au dat pentru revoluția moldovenească”, a scris Șor pe o rețea de socializare.





Referitor la banii pentru revoluție, Șor spune că de la Moscova vin tot mai multe apeluri alarmante, că Renato Usatîi are probleme cu raportarea cheltuielilor. “Se spune că nu le poți explica superiorilor tăi pe ce ai cheltuit sumele uriașe de bani care ți-au fost date pentru a răsturna guvernul de la Chișinău. Banii pe care tu i-ai cheltuit la cărți în cluburile de jocuri de noroc din Moscova. Se spune că din această cauză ai început să dormi prost și te gândești unde să te duci din Moscova înainte ca lucrurile să se complice și mai tare. Nu cred, Renat, că acum talentele tale te vor ajuta la pregătirea kebab-urilor sau la interpretarea cântecelor la karaoke”, a punctat Șor.

În final, primarul orașului Orhei spune că în comparație cu Usatîi, el va sta în Republica Moldova și va lucra pentru binele țării. “Iar cu tine Renat, inclusiv cu prietenii tăi Platon și Filat, de azi înainte o să vorbim doar în instanță”, a precizat Șor.

Hotnews.md