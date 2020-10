Ora de IARNĂ 2020. Când trebuie să potrivești ceasurile?

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.

In perioada orei de iarna, diferenta dintre ora Moldovei si Ora Universala (GMT) va fi de doua ore, nu de trei ore, cum peste pe perioada orei de vara.



Desi s-a tot discutat in ultima vreme in Comisia Europeana despre renuntarea la schimbarea alternativa a orei de vara cu cea de iarna, decizia definitiva ramane sub semnul intrebarii.

Comisia Europeana a propus aceasta schimbare incepand cu anul 2021 in Uniunea Europeana. Tarile care doresc sa mentina mereu ora de vara vor trebui sa faca aceasta modificare in ultima duminica din luna martie 2021, in timp ce statele care doresc sa ramana mereu la ora standard de iarna vor face ultima modificare in ultima duminica din octombrie 2021. Ramane de vazut daca in contextul pandemiei de Covid-19, decizia va deveni definitiva sau se vor mai amana datele de la care nu se vor mai schimba orele.

