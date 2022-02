Orange Moldova are un nou Director General. Cine este Olga Surugiu

Grupul Orange anunță numirea Olgăi Surugiu, actualul Director al companiei Orange Systems, în funcția de Director General Orange Moldova, scrie ProTV.

Numirea Olgăi Surugiu în calitate de Director General Orange Moldova este ca urmare a schimbărilor în structura de top management a Grupului Orange condusă de Mari-Noelle, Director General Delegat si Director Executiv pentru Europa, anuntate la inceputul lunii ianuarie 2022, prin care actualul CEO al Orange Moldova, Mariusz Gatza, a fost numit in funcția de Director General Orange Slovacia, începând cu 1 aprilie.

Olga Surugiu deține experiență de muncă atât în ​​domeniile B2C, cât și B2B, cu un istoric de peste 16 ani de succes în cadrul Grupului Orange. În această perioada, ea a activat în cadrul a două țări afiliate Orange: din 2006 – în Orange România, iar din 2010 până în prezent - în Orange Moldova.

Pe parcursul carierei profesionale în cadrul Grupului Orange, a fost angajată în diverse domenii: deservire clienți, finanțe, operațiuni și vânzări B2C, gestionarea canalului de retail al Orange Moldova. Dupa care a administrat compania Orange Systems, subsidiară a Orange Moldova, hub-ul de inovații IT și centrul de nearshoring.

„Pe tot parcursul activității am fost adepta inovației și dezvoltării continue. Pentru mine, este o onoare să fiu numită în funcția de Director General al uneia dintre cele mai de succes companii din Moldova. Îmi face o deosebită plăcere să activez împreună cu o echipă extraordinară de profesioniști, cu care am demonstrat rezultate excelente. Împreună vom construi succesul, în pofida provocărilor cu care ne confruntăm astăzi. În calitate de lider pe piața TELCO, Orange Moldova va continua să se axeze pe necesitățile clienților pentru a le oferi zilnic o experiență incomparabilă. Vom urma același curs al inovațiilor și vom oferi servicii de înaltă calitate. Eu cred că Orange Moldova are un potențial și mai mare pentru a accelera în explorarea altor oportunități de dezvoltare a noi servicii valoroase, pentru clienții noștri din Moldova și nu numai” a menționat Olga Surugiu.

Este de menționat că Olga Surugiu în ultimii 5 ani, a gestionat mai multe proiecte inovatoare, cum ar fi: crearea centrului de excelență în Robotică și Automatizare, care este recunoscut ca o referință în Grupul Orange cu peste 300 de roboți construiți în 3 ani pentru clienții din întreaga lume.