Orașul care plătește 10.000 de dolari celor care vor să se mute în el. Care sunt condițiile

Pentru a atrage specialiști în tehnologie, autoritățile dintr-un oraș din Oklahoma au creat un program prin care oferă o sumă de bani celor care vor să se mute în oraș.

Astfel, prin intermediul programului Tulsa Remote, cei care vor să se mute pentru un an în oraș și să lucreze de la distanță un an de zile primesc 10.000 de dolari, scrie CNBC.

De asemenea, cei care îndeplinesc condițiile programului primesc și alte beneficii, cum ar fi spații de lucru, mancare la birou, precum și întâlniri lunare și workshopuri cu antreprenorii locali.

Cei interesați să se mute în Tulsa vor avea la dispoziție și un apartament cu chiria și utilitățile plătite în primele trei luni.

Cele 10.000 de dolari vor fi distribuite pe parcursul întregului an, respectiv 2.500 de dolari la început, pentru cheltuielile de relocare, câte 500 de dolari în fiecare lună și o plată finală de 1.500 de dolari.

Prin această strategie, autoritățile locale speră să atragă cât mai mulți tineri care să decidă să rămână în Tulsa pe termen lung și să revigoreze mediul antreprenorial, să dezvolte organizații neguvernamentale sau să intre în viața politică, spune Ken Levit, director executiv al Fundației George Kaiser Family, o organizație care colaborează cu autoritățile locale în acest proiect.

Deși prin intermediul programului sunt țintiți specialiștii în IT, autotitățile susțin că sunt bineveniți și persoane “dinamice și talentate”, cum ar fi corporatiști, cercetători sau scriitori.

Pentru a se putea inscrie, aplicanții tre buie să aibă peste 18 ani, să aibă uin loc de muncă în afara orașului Tulsa și să dorească să se mute în oraș pentru cel puțin un an. Participanții pot locui în centrul orașului sau în zona rurală. Prin acest proiect, autoritățile speră să atragă cel puțin 300 de specialiști.

Prin această opțiune, Tulsa se alătură altor orașe americane care vor să atragă tineri profesioniști, cum ar fi Baltimore, St. Clair County din Michigan sau Marquette din Kansas. De asemenea, Vermont a adoptat o lege, în luna mai, anul trecut, prin care oferă 10.000 de dolari celor care vor să se mute acolo și să lucreze de la distanta pentru un angajator privat.