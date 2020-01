Orașul din România aflat în topul celor mai bune destinații turistice din Europa! Despre ce zonă este vorba

Surpriză mare pentru România. Unul dintre cele mai frumoase orașe ale țării a fost ales recent în topul celor mai bune destinații turistice din Europa. Incredibil despre ce localitate este vorba. Toți românii o apreciază. Turiștii care vin aici sunt extrem de încântați.

Sibiul a fost nominalizat să concureze în acest an pentru cea mai bună destinaţie turistică europeană, după ce în 2007 a fost primul oraş din România cu statutul de Capitală Culturală Europeană şi în 2019 a fost prima regiune gastronomică europeană de la noi din ţară, potrivit unui comunicat de presă remis miercuri.

Nominalizarea Sibiului a fost făcută de către organizatorii competiţiei „20 European Best Destinations”, o asociaţie europeană cu sediul la Bruxelles care are ca scop promovarea culturii şi turismului în Europa. Asociaţia European Best Destinations colaborează din anul 2009 cu peste 300 de birouri turistice europene şi este partener al reţelei EDEN (European Destinations of Excellence Network), potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

„Sibiul este o destinaţie unică în Europa, o locaţie autentică ce oferă vizitatorilor ceva pe gustul fiecăruia, experienţe reale şi unice, într-o destinaţie frumoasă. Datorită eforturilor autorităţilor locale, Sibiul este renumit pentru calitatea vieţii, fiind unul dintre cele mai apreciate oraşe europene de locuitori, dar în egală măsură şi de investitori, start up-uri şi companii. Catedralele sale, casele colorate, clădirile pastel de pe strada Nicolae Bălcescu, dar şi numeroasele sale instituţii culturale precum Muzeul Brukenthal, evenimentele de calitate, locurile unice cum este Podul Minciunilor, aduc faimă internaţională Sibiului, un oraş care cunoaşte în prezent o creştere a vizibilităţii şi pe reţelele sociale, fiind una dintre locaţiile care arată foarte bine pe Instagram.”, motivează organizatorii – Asociaţia European Best Destinations – alegerea Sibiului în calitate de nominalizat, invitând oraşul să participe în competiţie.

Ce face orașul Sibiu atractiv



În candidatura depusă, Primăria Municipiului Sibiu promovează, conform cerinţelor formularului, cinci atuuri ale destinaţiei turistice Sibiu: centrul istoric cu obiectivele turistice, muzeele şi bisericile Sibiului, evenimentele şi activităţile turistice şi împrejurimile care fac oraşul şi mai atractiv.

Competiţia se desfăşoară în perioada 15 ianuarie – 5 februarie. Sibienii şi cei care iubesc oraşul sunt invitaţi să voteze pe http://vote.ebdest.in/. Se poate vota de pe un IP o dată la şapte zile, prin urmare se poate vota de patru ori în această perioadă, crescând astfel şansele Sibiului.

Oraşul Sibiu va concura alături de destinaţii turistice renumite precum Viena, Atena, Rotterdam, Paris, Roma, Berlin, Madrid, Praga sau Reykjavik.

„Participând în această competiţie, Sibiul are şansa uriaşă să crească în vizibilitate, nominalizaţii urmând să fie promovaţi de organizatori în publicaţii de renume în industria turistică precum Vogue, Forbes, Huffpost, Daily Mail, Trip Adviser, Euro News, Lonely Planet, Independent, El Mundo, China Daily, Rue 89, Figaro Live, Travel+Leisure, Courrier International. Îi invit pe toţi cei care iubesc Sibiul să voteze şi să încurajeze Sibiul, ca destinaţie turistică de talie europeană”, a declarat primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Destinaţiile promovate de această platformă se bucură de un număr de peste 5 milioane de vizitatori ai site-ului web şi de peste 90.000 de persoane care urmăresc publicaţiile platformei pe canalele de socializare.