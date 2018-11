Orașul din România unde câștigi și trăiești mai bine ca în București

Trei candidați au șansele cele mai mari s-o înlocuiasca începand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel în funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

“Să privim și altfel lucrurile. În Cluj își stabilesc reședința în fiecare an 10 mii de persoane și pleacă în alte localități din țară maxim 1900. Creștere netă de cel puțin 8 mii pe an. În București, se stabilesc între 25 și 35 de mii și pleacă în alte localități din țară (în Ilfov sau chiar Cluj) 15-20 de mii”, mai spune acesta.

Efectul? 28% din populația Clujului cu domiciliul în oraș are între 20 și 34 de ani. Dacă adăugăm și pe cei care locuiesc în oraș dar au adresa din cartea de identitate în altă parte, ajungem la 37% din populația totală a orașului. La București valorile corespondente sunt de 19% și respectiv 23%.

“La o populație totală de 5,8 ori mai mare (în 2011), București are doar de două ori mai mulți studenți decât Clujul și, în funcție de ce cifre găsim, chiar de doar 1,8 ori mai mulți. Între timp însă Clujul a crescut economic și a devenit o opțiune autentică pentru absolvenți. Nu mai este doar o haltă între localitatea de naștere (Bistrița, Satu Mare, Sibiu, etc) și localitatea unde se merge la muncă (București sau un oraș din străinătate)”, spune sociologul.

“În principal este vorba despre dezvoltarea orașului reședință de județ, care are o dezvoltare economică spectaculoasă, mai ales pe zona knowledge base economy (economie bazată pe cunoaștere), deci a intrat în zona aceasta de dezvoltare, care este cea mai dinamică la ora actuală, poate cel mai bun model de dezvoltare și cred că datorită acestui lucru s-a întâmplat un fel de efect de extrapolare. Cluj-Napoca transferă o parte din dezvoltarea aceasta și din prosperitatea proprie la nivelul județului pentru că nu numai zonele din inelul 1 din jurul municipiului încep să se dezvolte foarte bine cum eram noi obișnuiți (Florești, Apahida etc) ci deja acest efect pozitiv se simte și în alte zone. Probabil că trendul acesta va fi continua în viitor”, este de părere Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj, citat de ziardecluj.ro.

