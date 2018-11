Orașul din România unde câștigi și trăiești mai bine ca în București

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu ce are la bază dinţii copiilor de neanderthalieni ce au trăit în urmă cu 250.000 de ani în Franţa dezvăluie iernile grele prin care au fost nevoiţi să treacă locuitorii Europei din acea perioadă.

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

“Să privim și altfel lucrurile. În Cluj își stabilesc reședința în fiecare an 10 mii de persoane și pleacă în alte localități din țară maxim 1900. Creștere netă de cel puțin 8 mii pe an. În București, se stabilesc între 25 și 35 de mii și pleacă în alte localități din țară (în Ilfov sau chiar Cluj) 15-20 de mii”, mai spune acesta.

Efectul? 28% din populația Clujului cu domiciliul în oraș are între 20 și 34 de ani. Dacă adăugăm și pe cei care locuiesc în oraș dar au adresa din cartea de identitate în altă parte, ajungem la 37% din populația totală a orașului. La București valorile corespondente sunt de 19% și respectiv 23%.

“La o populație totală de 5,8 ori mai mare (în 2011), București are doar de două ori mai mulți studenți decât Clujul și, în funcție de ce cifre găsim, chiar de doar 1,8 ori mai mulți. Între timp însă Clujul a crescut economic și a devenit o opțiune autentică pentru absolvenți. Nu mai este doar o haltă între localitatea de naștere (Bistrița, Satu Mare, Sibiu, etc) și localitatea unde se merge la muncă (București sau un oraș din străinătate)”, spune sociologul.

“În principal este vorba despre dezvoltarea orașului reședință de județ, care are o dezvoltare economică spectaculoasă, mai ales pe zona knowledge base economy (economie bazată pe cunoaștere), deci a intrat în zona aceasta de dezvoltare, care este cea mai dinamică la ora actuală, poate cel mai bun model de dezvoltare și cred că datorită acestui lucru s-a întâmplat un fel de efect de extrapolare. Cluj-Napoca transferă o parte din dezvoltarea aceasta și din prosperitatea proprie la nivelul județului pentru că nu numai zonele din inelul 1 din jurul municipiului încep să se dezvolte foarte bine cum eram noi obișnuiți (Florești, Apahida etc) ci deja acest efect pozitiv se simte și în alte zone. Probabil că trendul acesta va fi continua în viitor”, este de părere Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj, citat de ziardecluj.ro.

