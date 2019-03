Orientarea exporturilor de vinuri moldoveneşti spre Europa devine ireversibilă

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung comentează, în editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a părăsi funcţia de premier al Marii Britanii după finalizarea Brexitului, informează dpa, potrivit Agerpres.

Organizatorii expoziţiei au atras o atenție sporită și asupra stării produselor în raport cu zonele de creștere a strugurilor. În acest sens, vinurile din Europa dețin primul loc, cu 5 240 de soiuri de vinuri. America de Nord, inclusiv SUA și Canada au prezentat vinuri de 140 de soiuri naționale, iar America de Sud – 238 soiuri. Africa, Asia, Australia și Oceania au avut expuse în total peste două sute de vinuri. În funcție de geografia națională, cele mai multe soiuri au fost crescute în Franța, și anume 1463 de titluri. Cu circa 40 mai puține s-a impus Italia, urmată de Spania, Germania, Portugalia, Austria etc. În această listă, R. Moldova a fost prezentă cu 38 de soiuri naționale de vinuri, iar România - cu 14.

Calitatea germană a expoziției „Prowein” a fost confirmată în totalitate. Statisticile celor trei zile ale evenimentului au fost urmărite online. Ţara cu cea mai vastă participare este Italia - 1660 de companii de pe cizma Europei și-au afișat producția la Dusseldorf. Din Franța au venit aici cu 30 de companii mai puțin. Țara-gazdă, Germania, a fost reprezentată de 1007 firme producătoare de vinuri și băuturi tari, fiind urmată de Spania cu 672 companii, Portugalia (400), Austria (338), Argentina (141), SUA (122) etc. La „Prowein” au participat şi 95 de firme din Africa de Sud, 92 din Chile şi 75 din Australia. Din România s-au prezentat la expoziție 29 de companii.

Cu francezul Christophe Pichambert, director comercial al companiei „La Martiniquese” din Paris, am vorbit în timp ce examina unele soiuri de vinuri și băuturi tari din R. Moldova. „Compania noastră se află în top 10 mondial în domeniul producerii și vânzării de coniacuri și alte băuturi tari. Marfa de calitate franceză se vinde cu succes practic în toate țările lumii, inclusiv în R. Moldova, a menţionat Christophe. Printre altele, el ne-a relatat despre vizitele sale recente la Chișinău și București, unde a discutat cu reprezentanții unor firme producătoare de distilat alcoolic. Interesul pentru spațiul moldo-românesc persistă și în continuare, deși la momentul actual materia primă pentru băuturile tari în UE este mai ieftină decât la Chișinău, a adăugat francezul, precizând că va continua să urmărească evoluția pieței noastre.

La rândul său, Elena Davidescu, director de marketing al Companiei „Vinăria din Vale” din comuna Slobozia Mare, r-nul Cahul, a spus că planurile corporative pentru evenimentul de la Dusseldorf au fost realizate, deoarece participarea la „Prowein” a adus companiei numai beneficii. Și Gheorghe Curoșu, tehnolog-șef al companiei de producere a vinurilor WIP Garling din Chișinău, cu care am discutat în momentul în care se pregătea pentru o importantă întrevedere de afaceri, ne-a asigurat că relațiile cu partenerii europeni sunt prioritare pentru producătorii moldoveni. Astfel, întreprinderea a realizat o înțelegere cu o mare rețea de magazine, urmând să fie semnat și un contract în această privință.

Țara noastră a participat pentru a cincea oară la expoziția „Prowein”, de data aceasta fiind reprezentată de 43 de companii din ramura vitivinicolă. Standul moldovenesc s-a aflat în hala nr. 15, unde au fost prezente şi peste 200 de companii din Italia, Germania, România, Georgia, Macedonia etc.

