De unde vine „explicația” mizerabilă a lui Nicu Popescu și a lui Dodon cu privire la originea războaielor separatiste din spațiul post-sovietic.

Originea acestor războaie nefiind revanșismul, imperialismul rusesc, ci „politicile mioape ale elitelor naționale”, în traducere „naționalismul” anilor ’89-91, cu efect de „dezmembrare a URSS”. În sensul în care, decât „naționalismele” românesc, baltic șamd, care ar fi dus la „dezmembrarea URSS”, și „a provocat războaie civile”, mai bine rămâneam internaționaliști și încercam să păstrăm o formă „reformată”, gorbaciovistă a Uniunii Sovietice.

Asta, apropo, se învață și la cursurile de istorie a spațiului (post)sovietic din universitățile occidentale absolvite de marii maeștri ai politicii externe moldovenesti actuale. Asta se sugerează, în orice caz. Există o astfel de viziune: Gorbaciov o vrut să reformeze, pe baze noi, sănătoase, dar a existat factorul „naționalismelor” locale, al „miopiei elitelor si liderilor momentului” din republicile unionale etc etc. Da, într-adevăr, păcat. Ce Uniune Sovietică am avut, dar miopia unor lideri sau patosul naționalist al micilor națiuni din URSS a dus la vărsări de sânge, războaie secesioniste șamd. Mda.

Inutil să clarificăm faptul limpede că URSS s-a prăbușit, precum cupola reactorului de la Cernobîl, sub povara propriei mizerii liberticide, a propriei insuficiențe și ineficiențe economice în concurență cu lumea liberă, și că „naționalismele” micilor popoare erau expresia unei perfect legitime revendicări de eliberare din închisoarea popoarelor, ceea ce face ca vina absolută pentru declansarea războaielor secesioniste să stea în sovinismul rus.

Marcela Țușcă