Osipov îi răspunde lui Kulminski: „Jocuri incompetente ale unor profitori de circumstanţă, epave de la Chişinău ale intereselor străine”

Declaraţie a Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Austria, Victor Mihai Osipov, pe marginea iniţiativei de a fi rechemat din funcţie.

Las fără mare atenţie atacul şi pe executorul lui pe reţelele de socializare. Mai puţin contează sculele şi metodele lor josnice, sunt lipsite de consistenţă şi importanţă. Voi avea timp să mă ocup de apărarea imaginii, bunului nume, etc.

Acum, însă, am să mă refer la fenomenul în sine şi la lucrurile, ce contează cu adevărat.

Consider explicabilă dorinţa noii conduceri politice de la Chişinău de a promova oamenii săi în diverse funcţii, inclusiv în sistemul diplomatic, în Ambasadele Republicii Moldova peste hotare. Am primit astăzi în acest sens un mesaj cvasi-oficial vizând Ambasada din Austria, acreditată şi în Slovacia, pe lângă OSCE, Oficiul ONU şi Organizaţiile Internaţionale de la Viena. Am luat act de el, după cum e şi normal. În continuare, ţine de decidenţi să aplice procedurile de rechemare corespunzătoare.

Între timp, voi continua să-mi îndeplinesc obligaţiunile, să reprezint Republica Moldova şi interesele ei în relaţiile şi forurile sus-menţionate, aşa cum voi putea mai bine şi cum m-am străduit dintotdeauna. Cei care ştiu, cunosc: publicul de acasă ce a urmărit activitatea mea şi a Ambasadei, cetăţenii moldoveni şi comunitatea românească din diasporă, colegii din diverse instituţii naţionale, oricine a trecut pragul nostru la Viena, a sunat, a cerut suport, indiferent dacă erau ghidaţi de nevoi sau de proiecte frumoase. Ştiu foarte bine şi partenerii noştri internaţionali, aliaţii, dar, mai ales, oponenţii, căci acestora din urmă le-am creat prea mare discomfort faţă de ce s-au bucurat înainte :)

Resping cu fermitate insinuările aberante, fabricate ca să facă valuri în presă şi presiuni inutile! Sunt jocuri incompetente ale unor profitori de circumstanţă, epave de la Chişinău ale intereselor străine. Dar, cum am promis, de calomniatori mă voi ocupa la timpul potrivit…

Acest mesaj e mai mult pentru oamenii apropiaţi, prieteni, parteneri, ca ei să fie siguri că rămân a fi cel pe care l-au ştiut dintotdeauna, deschis, onest, curat şi - în serviciul neamului meu!

Iar deciziile puterii şi sfidările noi în viaţă le aştept cu capul sus!

