Ospitalitate, tradiție, mister

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Așa că e timpul să schimbăm sloganul pentru turiștii, care vin în Moldova. Să găsim trei cuvinte care să definească sila noastră, indiferența, sărăcia. Pentru că aceste cuvinte nu mai pot fi scrise în multe locuri din Europa. În acest fel chiar am reuși să dăm și o informație despre cum e la noi. Poate că primul cuvânt ar fi corupție, iar al doilea indiferență.

Și acum hai să vorbim de „ospitalitatea” moldovenească. Îmi pare rău că Alexandra nu a luat numărul mașinii. Să fi făcut o reclamație, cum scrie la carte. Pentru că, poate vi se pare un simplu accident, însă am pățit-o și eu de multe ori. Când mă adresam la piață cu „accent românesc”, mă trezeam cu suma dublată.

