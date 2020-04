Oxana Domenti a fost concomitent Ambasador la ONU și Elveția dar și consilier în cadrul OMS / DOC

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

”Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen, Timișoara, ca fiind singurul din România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19.

Unica diferență notabilă este pauză dintre propoziții pe care o face Dodon, încercând într-un mod penibil să creeze suspans. Această „eroare” se poate explica prin disperarea lui Dodon de a apărea în public, caz în care este neclar ce rol are...

Cine răspunde pentru că statul cheltuie banii contribuabililor ca Oxana Domenti să fie sigură că are un job internațional? Cum justifică Premierul, fost Ministru de finanțe și foarte bun prieten cu Ambasadoarea Domenti aceste uriașe cheltuieli inutile și ilegale în contextul în care prevederile Codului Muncii si a Legii Serviciului diplomatic au fost încălcate atât de către Oxana Domenti dar de și fostul Ministru de Externe Aurel Ciocoi.

Chiar dacă MAEIE încearcă să apere poziția Oxanei Domenti precizând că Ambasador în exercițiu actualmente este Iulian Grigorita, totuși MAEIE ar trebui să recunoască că de jure un Ambasador chiar dacă se află în concediu nu are dreptul să activeze într-o altă funcție, cu atât mai mult într-o funcție internațională acolo unde de fapt această persoană trebuie să reprezinte interesele țării în calitate de Ambasador.

