Pașaportizarea cetățenilor din diasporă – o problemă nerezolvată sau inexistentă?

Unii concurenți electorali solicită Guvernului și CEC să permită moldovenilor din străinătate să voteze cu pașapoartele expirate

Circa jumătate de milion de moldoveni ar avea pașapoartele expirate, iar din această cauză riscă să nu poată vota. Totodată, o parte semnificativă a cetățenilor R. Moldova din diasporă nu-și va putea exercita dreptul la vot din același motiv, pentru că aceștia se folosesc deja doar de pașapoartele românești sau străine. Despre aceasta au anunțat în ultima săptămână mai multe partide și candidați înscriși în cursă. Însă Comisia Electorală Centrală dă asigurări că aceste date sunt eronate și că o asemenea problemă nici nu ar exista.

Problema pașaportizării cetățenilor moldoveni de peste hotare, îndeosebi a celor stabiliți peste Ocean, este una mai veche, dă asigurări vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, candidat independent pe circumscripția uninominală nr. 51, SUA și Canada. Încă acum un an, el a solicitat Guvernului să ia măsuri în această privință. „Cei din Europa de Vest sau de Est vin mai des acasă și, atunci când le expiră pașapoartele, pot să le reînnoiască mai ușor. Din cauză că distanțele sunt mari, până la Washington nu e simplu să călătorești pe coasta de Vest sau în altă parte a Americii, ca să-ți faci un pașaport. Am solicitat guvernului să vină mai aproape de cetățeni, să se deplaseze ei. Consulul se deplasa, dar o singură persoană nu reușea prea mult și atunci s-a mobilizat o echipă care să vină în întâmpinarea cetățenilor”, afirma, în 2018, Valeriu Ghilețchi.

Ulterior, el a depus și un amendament la Legea Bugetului de Stat pentru 2018, solicitând să fie alocate 2 mln de lei pentru soluționarea acestei probleme. „Dacă nu greșesc, Guvernul a acceptat atunci 900 de mii să fie la buget, când am făcut această propunere”, a menționat vicespicherul pentru TIMPUL.

Ghilețchi: „Oricât de mare ar fi efortul, până la alegeri nu-i poți pașaportiza pe toți”

Însă în acest an, după ce a decis să participe în cursa electorală, s-a trezit și el acuzat de faptul că nu a rezolvat problema în cauză. „Am observat că unele persoane preocupate „sincer” de problemele cu care se confruntă diaspora m-au învinuit fără temei de soluționarea problemei pașaportizării cetățenilor noștri aflați peste ocean. În primul rând, nu am călătorit și nu călătoresc cu persoane de la Agenția Servicii Publice. ASP comunică direct cu reprezentanții diasporei privind organizarea acestui proces. În al doilea rând, am fost preocupat de problema pașaportizării cetățenilor noștri, inclusiv a copiilor născuți peste hotare, cu mult înainte de a mă lansa în această campanie electorală”, a scris Ghilețchi acum o săptămână pe o rețea de socializare.

Întrebat dacă o astfel de problemă ar putea fi soluționată până la alegeri, candidatul s-a dat cu părerea că acest lucru e aproape imposibil, din cauza că nu există destule resurse și acest proces necesită mai mult timp. „Oricât de mare ar fi efortul, până la alegeri nu-i poți pașaportiza pe toți. Eu sunt determinat să solicit Guvernului să continue procesul și după aceste alegeri, care vor trece, dar mulți cetățeni se vor confrunta în continuare cu această problemă”, a precizat Valeriu Ghilețchi.



ACUM: „Numărul cetățenilor cu pașapoarte expirate depășește 500 de mii”

La rândul lor, reprezentanții Blocului ACUM au trimis o solicitare la Comisia Electorală Centrală (CEC), solicitând instituției să adopte de urgență o hotărâre prin care să le permită cetățenilor R. Moldova să voteze cu pașapoarte expirate. Potrivit Maiei Sandu, încă înainte de alegerile prezidențiale din 2016, peste 400 de mii de cetățeni ai R. Moldova aveau pașapoarte expirate, iar calculele Blocului ACUM arată că astăzi numărul acestora „cu siguranță depășește 500 de mii”. „În lipsa unei astfel de hotărâri, caracterul liber și corect al scrutinului din 24 februarie 2019 va fi afectat iremediabil, iar recunoaşterea alegerilor de către comunitatea internaţională devine tot mai improbabilă”, se arată în solicitarea depusă la CEC.

Și Partidul Liberal solicită ca cetățenii din afara R. Moldova să poată vota în baza buletinului de identitate sau a pașaportului expirat, dar și să fie deschise o sută de secții de votare suplimentare pentru diasporă. Vasile Calmațui, candidatul PL pe circumscripția uninominală nr. 50, Europa de Vest, stabilit de aproape două decenii la Paris, a explicat într-o conferință de presă, organizată la Chișinău, că unii cetățeni, care au pașapoarte românești, călătoresc cu acestea și nu-și reînnoiesc documentele moldovenești. „Cei care au pașapoartele expirate nu mai văd rostul să achite bani pentru a reînnoi pașapoartele moldovenești. Este un pericol, pentru că acești oameni circulă cu pașapoarte românești și în așa mod nu vor putea vota. Mă adresez tuturor concurenților politici să facă presiune asupra Guvernării, pentru a permite celor din diasporă să voteze cu pașapoartele expirate. Amintesc că s-a putut vota cu pașaportul expirat în 2009, în 2010, în 2014 și în 2016. Însă acum în lege nu scrie că s-ar putea vota cu pașaportul expirat”, a declarat Calmațui.



PDM: „R. Moldova este lider la capitolul proceduri de documentare”

TIMPUL a solicitat și părerea altor concurenți electorali cu privire la problema pașaportizării moldovenilor din țară și de peste hotare. Liderul Mișcării Populare „Antimafie”, Sergiu Mocanu, consideră că astfel actuala guvernare creează impedimente, pentru ca diaspora să nu poată participa la scrutinul din 24 februarie. „Noi, ca partid politic, am văzut cum a fost îngrădit dreptul cetățenilor de peste hotare să participe la aceste alegeri. Noi nu am putut să înscriem 15 colegi de ai noștri în lista electorală, din motiv că vor fi cheltuieli prea mari. Acum o parte din ei nu vor participa nici la vot, pentru că mulți nu au un act valabil. Asta a vrut guvernarea și asta a făcut”, a adăugat Mocanu. Și în opinia sa, singura cale de soluționare a acestei probleme ar fi permisiunea CEC pentru votul cu pașapoartele expirate.

De cealaltă parte, Sergiu Sârbu, candidat pe lista națională a Partidului Democrat, se arată convins că nu avem o problemă cu pașaportizarea alegătorilor. „R. Moldova în general este printre lideri la capitolul proceduri de documentare a tehnologiei informaționale. Multe țări din Europa vin la noi ca să acumuleze experiență în ceea ce ține de documentarea populației.”

În schimb, deputata PCRM, Inna Șupac, propune ca această întrebare să fie adresată moldovenilor din străinătate. „Dacă cetățenii, care locuiesc în alte state, consideră că este o problemă, înseamnă că trebuie să fie rezolvată de către instituțiile de stat, dar nu de către candidații din circumscripție”, a opinat comunista.

CEC: „Doar 58 de mii de cetățeni au pașapoarte valabile”

Contactată de TIMPUL, Alina Russu, președintele CEC, a afirmat că problema pașaportizării este un fals. „A face declarații că peste 500 de mii de cetățeni care domiciliază peste hotare nu au pașapoarte valabile e puțin spus. Nu că este un fals, dar este o inducere în eroare a cetățenilor, pentru că datele statistice, care au fost puse la dispoziția noastră, inclusiv de către Agenția Servicii Publice arată că doar puțin peste 58 de mii de cetățeni au pașapoarte cu termen expirat. Și aici vă rog să atrageți atenția că este vorba atât despre cetățenii care domiciliază în țară, cât și despre cei care domiciliază peste hotare”, a subliniat Alina Russu.

Dintre cele șase partide înregistrate până astăzi în cursa electorală, numai reprezentanții Partidului „Șor” s-au eschivat deocamdată să discute despre problema pașaportizării cetățenilor din diasporă. Reprezentanți ai serviciului de presă ai formațiunii ne-au spus că vor pregăti un răspuns, pe care încă nu l-am primit.