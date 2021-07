Pașaportul COVID-19: Cât durează eliberarea pașaportului?

Certificatul verde european, cunoscut și ca pașaportul COVID, poate fi descărcat începând de joi de pe platforma https://certificat-covid.gov.ro. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andrei Baciu a explicat, la Digi24, de ce e bine să descărcăm documentul din timp, cât timp mai putem călători fără el și ce termen de valabilitate are.

De ce e bine să fie descărcat certificatul COVID cu 5 zile înainte?

Andrei Baciu a spus că este vorba despre o recomandare valabilă pentru vaccinare, nu și pentru testul COVID, și că acest lucru ajută la corectarea eventualelor inadvertențe apărute în baza de date.

El a dat exemplul unei persoane care își scrie în platformă numele fără diacritice, iar în acest caz sistemul va recunoaște diferența dintre CNP și nume și atunci nu va elibera certificatul.

Baciu a precizat că numele trebuie scris în platformă așa cum apare pe buletin.

„Pot fi chestiuni de acest tip și e bine să solicităm cât de repede se poate”, a spus secretarul de stat.

Se mai poate circula în UE după 1 iulie fără pașaportul COVID?

Da. Andrei Baciu a explicat că va exista o perioadă de tranziție până în 12 august, iar până atunci vor fi valabile actualele documente – adeverința de vaccinare, dovada testului PCR sau rapid negativ și documentele medicale pentru cei care au avut COVID.

„Dezavantajul acestor hârtii este că nu au cod QR și nu pot fi scanate, așa că procesul se face manual. Oamenii călătoresc mai mult și dacă am verifica 27 de tipuri diferite de documente, persoanei de la punctul de trecere a frontierei îi va fi imposibil să garanteze că toate documentele sunt reale”, a spus el.

„Nu trebuie să dăm mâine dimineață buzna pe platformă. Încurajăm folosirea certificatului, dar pentru cei care călătoresc mâine, să nu stea cu teamă”, a spus el.

Unde pot fi sesizate problemele?

Cei care întâmpină probleme cu eliberarea certificatului verde pot suna la call-center, la numărul de telefon 021.414.44.25.

Cum obțin certificat COVID oamenii care nu au acces la computer sau la internet?

Baciu a spus că certificatele vor putea fi eliberate și de către Direcțiile de Sănătate Publică, unde au fost deja desemnați oameni să se ocupe de acest lucru, și, pe viitor, și de către autoritățile locale.

Cum obțin certificatul COVID oamenii care au făcut o doză de vaccin în România și cealaltă în străinătate?

„Am cerut deja modele de certificate din statele membre europene. Persoana respectivă va suna la call center, va fi îndrumată, ne va trimite documentele și echipa tehnică va compara acele documente, să avem o minimă verificare”, a spus Baciu.

Cât durează eliberarea pașaportului COVID?

Eliberarea certificatului ar trebui să se elibereze „instant”, spune Baciu. El adaugă însă că, dacă sistemul este foarte solicitat, e posibil să existe o mică întârziere.

El face un apel la oameni să nu intre mâine pe platformă dacă au nevoie să plece din țară abia peste o lună, pentru a nu bloca serverele, așa cum s-a întâmplat când s-a deschis platforma pentru programarea la vaccinare.

Ce facem dacă am pierdut documentul?

Andrei Baciu a explicat că certificatul COVID este trimis și pe e-mail, așa că îl putem recupera de acolo. De asemenea, putem intra din nou în plafformă, pentru a-l genera din nou.

Cum obțin minorii certificatul COVID?

„Trebuie ca un părinte să completeze și să solicite documentul. Fix ca la vaccinare”, a spus Baciu.

Ce valabilitate are pașaportul COVID?

Baciu a spus că pentru cei vaccinați, pașaportul are valabilitate de un an, pentru cei care au test COVID negativ – 72 de ore, iar pentru cei care au trecut prin boală - 180 de zile de la primul test PCR pozitiv prin care le-a fost pus diagnosticul.

„Pentru moment se consideră că până la 6 luni ai o imunitate suficient de puternică astfel încât organismul să facă față cu brio”, a explicat el.