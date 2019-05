„Păcatele” Sfinților Apostoli

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Despre „necredința” lui Toma sau lepădarea lui Petru, explicațiile sunt mult mai simple, dar extrem de profunde. Când ne gândim la aceste lucruri, uităm cu desăvârșire că Sfinții Apostoli încă nu primiseră Duhul Sfânt, pe care noi îl avem deja de la botez. Firea lor umană încă nu fusese restaurată prin Învierea lui Iisus Hristos. Ei se aflau încă în starea de cădere de dinainte de ridicarea firii umane de către Iisus. Ceea ce le lipsea e exact Duhul Vieții. Pe care Iisus li-L dă după înviere suflând asupra lor, exact cum Dumnezeu suflase asupra lui Adam în rai suflare de viață. Să luăm cărți cu viețile Sfinților Apostoli și să vedem cu ce moarte de mucenici au părăsit fiecare dintre ei această lume. Cei care au stat ascunși în timpul patimilor lui Iisus au ieșit apoi și au înfruntat întreaga lume, iar la final moartea. Necredința lui Toma? De-am avea o fărâmă din credința lui, am putea vindeca bolnavii cu un cuvânt. Să nu ne amăgim pentru o presupusă slăbiciune a lor. A fost planul mântuirii noastre ca Iisus să treacă singur prin patimi și moarte ca să învie și să restaureze firea noastră. Pentru rugăciunile Sfinților Tăi Apostoli, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-ne pe noi.

Aceste lucruri ni le amintim cu toții, mai ales când e vorba de propriile noastre păcate. Și trecem cu ușurință peste înțelesul lor adânc, dând din mână și acuzându-i pe sfinți: „e necredincios ca Toma" sau „s-a lepădat ca Petru". Tot la fel de superficial gândim și despre faptul că ucenicii s-au ascuns în perioada patimilor, în timp ce femeile I-au stat alături până la sfârșit. Iisus era acuzat că s-a numit rege al iudeilor. Iar un rege are o armată. Femeile nu riscau nimic fiind alături de El în timpul răstignirii, pe când bărbații, potențiali soldați, erau urmăriți. Astfel e de înțeles de ce au stat ascunși în acele zile.

