Pachetul de „legi antioligarhice” propuse de Blocul „ACUM” ar fi anticonstituținale: „Curtea Constituțională le-ar ANULA pe toate”

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Messier 82 sau M82 este o galaxie faimoasă pentru capacitatea sa extraordinară de a crea stele, de 10 ori mai rapidă decât în Calea Lactee. Acum, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) a fost folosit pentru a studia galaxia într-un detaliu mai mare,...

Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242.

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

„Exponenții blocului „ACUM”, mai ales juristul Andrei Năstase, știu foarte bine că pachetul propus este unul anticonstituțional și încalcă procedura înregistrării și adoptării normelor legislative. Dar insistă cu această idee, la fel cum a insistat și Maia Sandu. De ce o fac? Motivele pentru care Andrei Năstase și Maia Sandu promovează aproape obsesiv acest pachet de legi este unul care nu are nici legătură cu politica onestă și cu binele cetățenilor. Maia Sandu și Andrei Năstase sunt presați să facă acest lucru de către oligarhul Victor Țopa și raiderul încarcerat Veaceslav Platon. Cei doi vor să se răzbune pe dușmanul lor de moarte, Vlad Plahotniuc și doresc instalarea unor persoane docile la cârma celor mai importante instituții publice”, crede acesta.

La rândul său, juristul PSRM, Fadei Nagacevschi, spune același lucru. În opinia acestuia, acest pachet de legi nu poate fi supus votului până nu sunt constituite organele de conducere ale Parlamentului, adică alegerea spicherului, vicepreședinților, președinților de comisii parlamentare etc. „Să admitem că aceste legi se votează, dar ele vor fi anulate de Curtea Constituțională”, a spus acesta la o emisiune televizată.

„Dacă am înțeles eu bine, blocul „ACUM” nu are nimic împotriva Curții Constituționale. Pachetul de legi antioligarhice, propus de DA - PAS, nu cere demiterea conducerii sau membrilor acestei instanțe judecătorești. Dacă prin absurd actele dorite de „ACUM” ar fi aprobate de deputați, Curtea Constituțională le-ar anula pe toate, întrucât Parlamentul nu poate vota nicio lege sau hotărâre de asemenea factură fără crearea unei majorități parlamentare, fără alegerea președintelui Legislativului și în absența unui nou guvern”, crede Petru Bogatu.

