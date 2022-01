Paginile MAI sunt încă în sărbători: De 12 zile, nicio postare. Fosta consilieră: Doamna Revenco, ați dat indicații să tacă toți?

Fosta consilieră la MAI, Alina Zbancă, se arată indignată de faptul că de 12 zile, ministerul tace și nu se comunică nimic, nici pe rețele de socializare, nici pe pagina oficială, nici în presă.

„O fi dat ministra Revenco indicație să nu se comunice sau nu mai există Serviciu de presă la MAI și nu are cine? Cât o să se joace unii cu acest sistem, ca și cum acesta ar fi o jucărie făcută cadou de la Partid?”, a scris aceasta, pe pagina sa de Facebook.

„Când ai tot și nu știi ce să faci cu asta. O lecție de imagine care va costa și pentru care vor plăti scump alte generații la MAI. Au fost ani în care PMAN mocnea de proteste, pleca un ministru și venea altul, se schimbau Guvernele fără număr, respectiv unii au stat doar câteva luni. Unii nu știau nici pe departe ce înseamnă MAI și care-s realitățile de acolo, nu știau și nici nu le trebuia. Nu toți au fost preocupați de imaginea instituțională și nici nu tare au contribuit la creștea gradului de încredere din partea cetățeanului.

Unii au conștientizat cât e de importantă comunicarea, au vorbit în fața presei, au răspuns la întrebări, au mers printre oameni și au încercat să schimbe ceva, alții s-au ascuns prin birouri, au lăsat mereu loc de interpretări și au lăsat sute de mesaje și apeluri fără răspuns. Între timp, (uneori) comunicatorii au fost cei care au acoperit neajunsurile, tăcerea, neprofesionalismul și lipsa de transparență a unor miniștri și nu doar. Din 2014 până în 2021 am văzut de toate acolo, dar niciodată, absolut niciodată nu am trăit și nu am admis ceea ce vedem în această lună la interne.

De 12 zile această instituție tace, de 12 zile nu se comunică nimic, nici pe rețele de socializare, nici pe pagina oficială, nici în presă. Când am început să gestionez pagina de facebook a MAI, avea 14 mii de urmăritori, am crescut-o până la 50 mii, absolut organic, fără nici un leu din bugetul Statului și cu foartă multă activitate. Ce folos, dacă ei astăzi nici măcar nu înțeleg ce să le ofere acelor urmăritori și ce să comunice acolo ca să fie văzuți și auziți angajații și instituția să fie vizibilă și eficientă.

O fi dat ministra Revenco indicație să nu se comunice sau nu mai există Serviciu de presă la MAI și nu are cine, care e motivul?! Chiar nu a rămas acolo nimeni care să-i comunice actualei conduceri cât este de important acest segment, chiar nu se poate de păstrat și folosit ceea ce au lăsat alții bun după ei? Cât o să se joace unii cu acest sistem, ca și cum acesta ar fi o jucărie făcută cadou de la Partid, cât o să tot experimentați ca la bucătărie, fără a vă asuma gafele și eșecul?! MAI nu merită această atitudine, angajații nu merită, cetățenii nu merită. Indiferent dacă au făcut sau nu ceva angajații responsabili în aceste 12 zile, Statul Republica Moldova le va oferi conform legii salariul “bine meritat”.

Zilele trec, vechimea în muncă se acumulează, epoleții se schimbă (cresc), mâine poimâne vin alții și tot așa din an în an, mergem spre nicăieri și lăsăm doar goluri. Doamna Ana Revenco, poate să oferim o mână de ajutor, poate să dăm din experiența noastră, poate totuși renunțați la listele alea negre și oferiți teren celor cărora le pasă și care au dat ani din viață MAI-ului? Sunt sigură că cineva acolo nu conștientizează riscurile”, a scris fosta consilieră la MAI, Alina Zbancă, pe pagina sa de Facebook.