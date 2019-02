Pământul și Luna, într-o poză istorică. Cum au reușit chinezii asta

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

Chinezii au făcut istorie după ce au trimis prima sondă pe partea întunecată a Lunii Pe 3 ianuarie 2019, China a făcut deja istorie după ce sonda spațială Chang’e 4 a aterizat cu succes pe Craterul Von Karman, aflat în partea întunecată a Lunii. La câteva ore de la aterizare, sonda a trimis pe Pământ primele imagini realizate pe teritoriul neexplorat al satelitului (nu că am fi explorat prea mult până acum, dar avem cât de cât o idee despre ce se găsește pe partea luminată). Chang’e 4 a fost lansată în spațiu pe decembrie 2018 și ajunsese deja pe orbita Lunii cinci zile mai târziu.

Unghiul din care a fost surprinsă imaginea o face să fie excepțională, chiar dacă nu are calitatea superioară a fotografiilor pe care le faci tu cu un DSLR sau cu un iPhone.

