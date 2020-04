Pamflet - Moș Dima, Democrata și hulubul

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un rus a împuşcat cinci persoane pe motiv că făceau gălăgie noaptea sub ferestrele sale, a anunţat poliţia duminică, informează EFE. Tragedia a avut loc în micul oraş Ielatma, în apropiere de Riazan, în centrul Rusiei, la 200 km sud-est de Moscova, în...

Istoricul și teologul francez de origine rusa, Antoine Arjakovsky, a oferit un interviu Radio Liberty in care relateaza experienta calatoriei sale in Rusia lui Putin.

---Nu eu am făcut.... Democrata și hulubul au făcut...

De partea cealaltă de fir era nu altcineva decît Igor Nicolaevici. S-auzit numai: --domn Diacov, ce c...t ai facut , ca lumea ne-a sărit in cap? E prea devreme să declari așa ceva, suntem in stare de urgență !

Ca să se calmeze , și-a aprins o țigară , a tras perdeaua la o parte si trăgînd din răsputeri din pipă, a dat voie fumului să se împrăștie în toate direcțiile.S-a răzămat cu coatele de geam, iar mîna in care ținea țigara i-a alunecat ușor in găinațul hulubului. A simțit tocmai atunci cînd a tras următorul fum, fum cu miros de găinaț de hulub.😜

In acel moment a uitat și de democrație și de cultură și de educație, blogoslovind-o cît il ținea gura.

Miau! Miau! Nici de data asta nu și-a auzit adorata pisică , care, in semn de protest ca nu e mîngîiată ca in alte dimineți și-a făcut trebușoara în unul din pantofii lăsați de moș Dima pe covorașul de lîngă pat.

E dimineață.. Soarele a răsărit demult , păsările cîntă una mai frumos ca alta, vîntișorul de primăvară se joacă cu fereastra uitată deschisă, legănînd-o dintr-o parte in alta, iar un hulub s-a așezat pe pervaz, s-a găinățat , apoi a zburat.

