Pamflet moldovenesc / Cine împarte, parte își face

De cînd stăpînul și-a lăsat de izbeliște partidul și a fugit in Diasporă, Pavlușa nu se dă bătut , dorește cu orice preț ca albaștrii să revină la putere. De ceva timp tot îi face ochi dulci președintelui, ba o ajută să îmbrace paltonul pe Zîna, ba îi oferă cafea lui Țirdea și "pirojoace cu povidlă" lui Bolea. Intr-o zi chiar i-a plesnit rabdarea și le-a zis: Facem ori nu facem?

Iată ca a venit și multașteptata zi și s-au intîrlocat. Au acceptat că roșii să fie deasupra și albaștrii dedesubt , numai cu condiția că să aibă și aceștea vreo cîteva cuibare calde.

--- Măcar azi să facem treabă, dacă nu ne-a amăgi ca pe Acum-iști. Da nu cred, sîntem in aceiași barcă spartă la fund, la toți ne arde c...l. Eh , mare pu-ta-nă e omul ista .

Vorbea cu sine , în timp ce își aranja cravata in oglinda și pocnind din degete , i-a făcut semn lui Gugu că pleacă . Nici n-a dovedit să închidă ușa casei că a auzit:

----Pu-ta-na!!!Era Gugu, un papagal înțelept pe care i l-a adus un prieten din Roma.

--- Tu-ți ministerul mătii de papagal...

***

În fața guvernului deja il aștepta Sirioja.

---Noroc, nănasule. Tot ok?

--- Tot ok. Hai să intrăm, șoptindu-i la ureche :"Nanu azi te face ministru economiei".

In hol erau prezenți tovarășii Țulea și Șarov, iar peste vreo cîteva minute a apărut și Pînzari.

---Nanu, da cine e năntălugul ista ca parcă il cunosc da nu mi-aduc aminte la moment?

---Nu-l cunoști? A fost cel mai mare pe poliție , da acum cică vor să-l pună ministru apărării.

---Da, el e perfect pentru asta,vede dușmanul de la depărtare, țara va fi in siguranță.

La un moment dat se aude telefonul lui Șarov si nestingherit de nimeni a raspuns., apăsînd pe butonul "vivavoce" din greșeală sau intenționat . Era Monica. "Succes prietene. M-ai sprijinit ,acum eu te sprijin." Ca din senin a apărut și veteranul sur al politicii autohtone, permițîndu-și să se apropie de telefonul acestuia zicînd: " Monica , te pup virtual. Sînt eu - Dima."

"Nu mă pupa tare că ne vede Diaspora!" , s-a auzit ea rîzînd...😂

P.S.

Vorba ceea: Cine împarte parte își face.

P. Filip l-a facut Ministru al Economiei pe fînul său de cununie Serghei Răileanu, D.Diacov l-a pus in fotoliul Ministerului de Externe pe iubitul său nepot Oleg Țulea, A.Jizdan l-a făcut Ministru al Apărării pe fostul său subaltern Alexandru Pînzari (drug teoska), iar Monica Babuc l-a făcut pe Igor Șarov Ministru al Culturii și Educației, fiind fostul ei secretar general.

Mda...Profund partinic, profund democratic, dar mai ales profund moldovenesc☺



Maria Efros-Moraru / facebook.com