Pandemia de coronavirus crește prețul aurului

Înainte de pandemia de COVID-19, majoritatea băncilor private recomandau clienţilor lor să păstreze doar o mică parte din avuţia lor sub formă de aur. În prezent, unii din aceşti consilieri direcţionează până la 10% din portofoliile clienţilor lor spre metalul galben, pe măsură ce stimulente introduse de băncile centrale au redus semnificativ randamentele la obligaţiunile guvernamentale. În aceste condiţii, să deţii aur este mai atractiv, chiar dacă deţinerea de aur nu aduce venit.

"Aversiunea generală faţă de risc ajută piaţa, vedem presiuni în creştere pe valutele expuse şi pe burse. Per ansamblu, aceste presiuni vin pe fondul temerilor privind extinderea pandemiei", a apreciat Michael McCarthy, analist şef la CMC Markets. Acesta a adăugat: "Pieţele sunt îngrijorate de perspectivele economice, ceea ce sprijină preţul aurului".

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Iunie 2020, ora: 12:18

Jocul video „The Last of Us Part II” a fost numit „jocul unei generații” și este foarte popular printre pasionați.