Pandemia omoară și adevărul. Europa prelungește starea de urgență dar planifică în paralel și redeschiderea activităților economice

În discursul său de o jumătate de oră de la Palatul Elysée din Paris, domnul Macron a admis că guvernul nu a fost pregătit pentru acest focar. „Eram pregătiți pentru această criză? Din dovezile pe care le avem, nu suficient, deși acum am rezolvat acest lucru”, a spus el în al patrulea discurs ținut de la începutul crizei.

Bruxelles-ul este așteptat să prezinte săptămâna viitoare un plan la nivelul UE pentru ridicarea restricțiilor, plan care solicită capitalelor naționale să-și coordoneze ieșirea, conform unui proiect consultat de Financial Times.

Dar Madridul a avertizat că ar putea re-institui blocajul dacă infecțiile și decesele cresc din nou. Deși 17.489 de persoane au murit în Spania, cele 517 de victime din ultimele 24 de ore au fost cu mult sub maximul de de 900 de infectați pe zi, înregistrat săptămâna trecută.

