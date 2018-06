PANICĂ în Europa: Un avion a fost cuprins de flăcări pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume // FOTO

O aeronavă a luat foc pe pistă. Incendiul a izbucnit după extinderea flăcărilor de la un camion care ajută la tractarea avioanelor.

În imagini se vede aeronava de tip „Airbus A340-300" în flăcări, iar lângă avion arde şi un camion. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate la faţa locului, iar focul a fost stins în scurt timp. Partea din faţa a aeronavei a fost serios avariată, transmite mirror.co.uk.

Deocamdată nu se cunosc alte detalii care au dus la producerea incendiului.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE