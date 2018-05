Papa de la Roma vine în România. Când va avea loc vizita

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat, după vizita efectuată vineri la Vatican, că Papa Francisc va veni anul viitor într-o vizită în România.



„Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (…) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3.



