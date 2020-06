Paradoxul recensământului: Lupu, Voronin și Dodon au distrus pentru TOTDEAUNA națiunea civică moldovenească

Într-o situațiase pomenesccare după ce “statul va prezenta rezultatele”,(Vezi aici cum deputații care votează legi obligatorii pentru noi nu cunosc elementara diferența între etnie și naționalitate nu înseamnă “” cum visează unii - “cine vrea se declară român, moldovean, rus sau găgăuz...”, după cum spune M . Lupu, pentru că apartența la o etnie înseamnă că individulDacă eu nu am o istorie, limbă sau credință comună cu chinezii -Poate exista dreptul lasau la(nu a unui cetățean în cadrul unui recensământ). Ucrainenii ca grup etnic pot considera că sunt o etnie distinctă de cea rusă (pentru că au o limbă și cultură diferită), dar o persoanăUn cetățean poate fidar să se considere parte a(locuiește în Bulgaria, vorbește bulgara sau e atașat de cultura bulgară) sau invers unse poate considera(locuiește în Rusia, vorbește rusa sau e atașat de cultura rusă).Teoretic (deși mai rar) sunt etnici ruși care locuiesc în R. Moldova dar se consideră parte a “” (de obicei limba română este limba maternă a unuia din părinți). Cum poate răspunde corect ceare un cetățean ce vine dintr-o familie mixtă, să zicemDacă se declară deeste privat de dreptul (garatant și de Constituție)

România ar trebui să știe că cei care fortifică "națiunea civică moldovnească" visează să-i elibereze și pe restul moldovenilor de sub OCUPAȚIA rumînilor țigani.

Comuniștii sovietici au creat Respublica Moldovenească pentru a putea justifica ocuparea acestui teritoriu. Republica Moldova și-a declarat independența anume față de aceiprin urmare, pentru a nenu trebuie să folosim "etnii" create îni să ne întărim suveranitatea anume față deDeși staliniștii au creat moldovenismul pentru a ne putea menține în URSS, centriștii l-au îndreptat acum fără să vrea împotriva rușilor, ucrainenilor, bulgarilor sau găgăuzilor pe care îi. Românilor etnici de aici le este simplu să fie moldoveni, ei sunt moldoveni, deci români de sute de ani...Statul român care a finanțat acest recensământ ar trebui să ceară banii înapoi pentru că altfel va ieși că a contribuit la "crearea" unui "stat moldovenesc", unde locuiește o "etnie moldovenească" care are și o "națiune moldovenească" .

Întrebarea din recensământ fiind și ce “etnie” are, Marian Lupu dar și alții nu pot pretinde la “ dreptul la autoidentificare ” pentru că autoindentificarea e valabilă doar pentru grupuri etnice sau pentru apartența unei persoane la o națiune.

Dacă Marian Lupu vrea “drept” la, dumnealui vrea să-și afirme dreptul de a fi(ex: turcă, rusă, română ucraineană, etc.).

Naționalismul etnic - este o formă de naționalism unde “ națiunea” este definită în termeni de etnie și rasă. Tema centrală a naționalismului etnic este “ națiunea etnică este definită printr-o istorie comună, limbă comună, credință comună și trecut etnic comun” . Ideea centrală a politicii naționaliste este că un grup etnic poate fi identificat ca atare și are dreptul la auto-determinare. În relațiile internaționale, naționalismul etnic duce la politici și mișcări iredentiste (!) care cer o națiune comună în baza etniei.

i și nu se poate constata o diversitate etnică specifică statelor care vor să construiască un naționalism civic. Conform recensământului din 2004, în RM locuiesc aproapede moldoveni iar etnia minoritară cea mai numeroasă o formează ucrainenii cu doar 8,34% sau 282 de mii de persoane.francezi, italieni, germani, spanioli etc, statulba chiar se poate spune că reușit să “apară pe hartă” în ciuda împotrivirii violente a minorităților vorbitoare de limbă rusă.

Naționalismul civic - este o formă de naționalism compatibilă cu valori precum: libertatea , toleranța, egalitatea și drepturile individuale. Apărătorii naționalismului civic apără identitatea națională spunând că un individ are nevoie de o identiate națională pentru a duce o viață plină, autonomă iar partidele au nevoie de identate națională pentru a funcționa corespunzător. Naționalismul civic este o formă de naționalism unde statul își legitimează politica prin participare activă a cetățenilor. Naționalismul civic respectă aceleași principii ale raționalismului și liberalismului dar este o formă de naționalism care contrastează cu naționalismul etnic.

Recensământul din acest an ne întreaba: ce naționalitate / apartență etnică aveți?

