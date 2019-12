Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

S-a decis: Sârbul Tatiana Chirilovna, pentru încălcarea regimului de paşapoarte să fie condamnată la închisoare pe un termen de UNU an închisoare cu regim general, cu termen din 26 ianuarie 1938. Dosarul de transmis în arhivă.

*** S-A ASCULTAT: Dosarul secţiei raionale de miliţie Dubăsari de acuzare a Sârbul Tatianei Chirilovna, a.n. 1880, locuit. s. Corjova, r-l Dubăsari, moldoveancă, ţărancă-culac, fără ocupaţie, ştiutoare de carte, căsătorită, cetăţ. URSS.

Chemat la şedinţa Troicii, Sârbul I.F. a declarat că nu a părăsit (regiunea cu statut special) fiind bolnav.

La 26 ianuarie 1938, pentru încălcarea regimului de paşapoarte, Sârbul I.F. a fost arestat de secţia raională de miliţie Dubăsari şi închis la închisoarea din Tiraspol.

La 26/X-37, Sârbul I.F. a fost reţinut de către secţia raională de miliţie Dubăsari şi a fost obligat, prin semnătură, să părăsească regiunea cu statut special.

La 14 ianuarie 1936, pentru încălcarea regimului de paşapoarte, Sârbul I.F. a fost judecat de troica NKVD a RSS Ucrainene pe art. 80-1 CP al RSSU şi condamnat la TREI ani de închisoare cu regim general, (pedeapsă) schimbată prin decizia troicii NKVD a RSSU din 29/IV-1936 la TREI ani interdicţie de a locui în regiunile cu statut special ale URSS.

S-a ascultat: Dosarul secţiei raionale de miliţie Dubăsari de învinuire a lui Sârbul Isidor Filipovici a.n. 1879, locuit. s. Corjova, r. Dubăsari, moldovean, ţăran-culac, fără ocupaţie, ştiutor de carte, condamnat anterior, cetăţenie URSS. Pe art. 80-1 Cod penal al RSSU

Interogat la şedinţa Troicii, Sârbul I.F. a mărturisit că la Pervomaisk nu a reuşit să-şi găsească de lucru, în rezultat a decis să se întoarcă acasă şi să nu plece nicăieri.

Sârbul Isidor Filipovici - a.n. 1881, născut în s. Corjova, raionul Dubăsari, RASS Moldovenească. Culac şi răsculăcit, decăzut din drepturile de alegător. Căsătorit, la întreţinere - soţia Tatiana a.n. 1881. Nu activează în agricultură şi actualmente nu deţine careva bunuri. Mijloacele pentru întreţinere le dobândeşte prin lucrări sezoniere şi cerşetorie. La 20/VII 1935 i s-a ridicat paşaportul pe motiv că a fost eliberat nelegitim. În baza Hotărârii Sovietului Comisarilor Norodnici Nr. 440, de către Secţia raională de miliţie Dubăsari i s-a interzis să se afle în localităţile cu statut special. În urma interzicerii contrasemnată, Sârbul a plecat în Pervomaisk, unde i s-a eliberat paşaport, cu care s-a întors în raionul Dubăsari. La 28 decembrie 1935, secţia raională de miliţie Dubăsari îl reţine pe Sârbul şi îl obligă să părăsească localitatea. A semnat pentru a pleca, dar continua să locuiască în s. Corjova. În rezultat i s-a intentat dosarul privind expulzarea administrativă, cu lăsarea învinuitului la libertate.

Nr. 3. S-a ascultat: Dosarul Nr. 202, al secţiei raionale de miliţie Dubăsari, privind învinuirea cetăţeanului Sârbul Isidor Filipovici, a.n. 1881, născut în s. Corjova, r. Dubăsari, RASS Moldovenească. Din culaci. Pe art. 80, alin. 1, Cod penal al RSSU.

Documentele arată calvarul pe care l-a trăit Isidor Sârbu împreună cu soţia şi copiii săi sub regimul sovietic, ceea ce confirmă încă o dată veridicitatea interviului din 1943: 1) răsculăciţi în anul 1933 şi lăsaţi fără o fărâmă de pâine, împreună cu cei şapte copii pe care îi aveau; 2) judecaţi şi exilaţi în anul 1935, cu interdicţia de a veni la Corjova; 3) judecaţi din nou, la 14 ianuarie 1936, de „troika” NKVD pentru că au „încălcat regimul de paşapoarte şi pe cel de şedere în zonă cu statut special” (prin zonă cu statut special se înţelegea satul Corjova de pe malul Nistrului, baştina eroilor noştri); 4) judecaţi şi condamnaţi la 1 februarie 1938, a patra oară, tot de organele represive comuniste, fiind din nou deportaţi. Nu se cunoaşte dacă cineva dintre urmaşii lui Isidor şi ai Tatianei Sârbu ar fi depus cerere pentru reabilitarea lor. Chiar dacă nepotul, Vladimir Voronin, ignoră trecutul familiei sale, documentele pe care le publicăm mai jos arată urmele crimelor comuniste. (Documentele sunt traduse din rusă după original, cu mici intervenţii de ordin stilistic şi se referă la ultimele două episoade din calvarul familiei Sârbu, al cărei nume a fost schimonosit de NKVD.)

În procesul elaborării Studiului privind crimele regimului totalitar comunist din RM, am consultat mai multe mii de dosare din arhivele MAI şi SIS şi, SURPRIZĂ!, zilele trecute am descoperit în noianul de poze, făcute în acele arhive, numele lui Isidor Sârbu, dar şi al Tatianei Sârbu, bunica fostului preşefinte al RM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)