Părinții Luizei rup tăcerea! Acuzații grave la adresa autorităților

Părinții Luizei s-au decis să rupă tăcerea. Mama fetei dispărută în aprilie aduce acuzații grave la adresa autorităților. Spune că acest caz a fost mușamalizat. Mai mult, femeia anunță că s-au făcut presiuni pentru a-și retrage toate declarațiile.



Ies la iveală dezvăluiri uluitoare din cazul monstrului din Caracal. Monica Melencu, mama Luizei, a scos la iveală amănunte halucinante. Aceasta a spus că bunicul adolescentei dispărută în luna aprilie, a fost întrebat la detectorul de minciuni dacă a primit vreun mesaj de la Luiza și dacă l-a șters, dar și în ce localitate este și ce vârstă are adolescenta.

“Dincă duce o țară întreagă de nas. Nu stiu cat o sa mai suportăm. Din partea organelor legii nu am fost contactați absolut deloc. Nu stiu dacă Dincă spune adevărul. O dată că e moartă, o dată că e aruncată în Dunăre. Am fost informați de le televizor despre oasele descoperite, nu de oamenii legii. Nu s-a făcut absolut nimic in cazul fiicei mele. Totul era musamalizat”, s-a revoltat femeia în direct la Antena 3.

Mai mult, mama Luzei face dezvăluiri incredibile din interiorul anchetei. „Cred că Gheorghe Dincă duce o țară întreagă de nas. Noi trăim de pe o zi pe alta. Nu sunt informați din partea legii, aflăm totul de la televizor. Am primit telefoane să ne retragem toate declarațiile”, a mai spus femeia, conform sursei citate.