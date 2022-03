Părinții soldaților ruși morți în Ucraina, sfătuiți de autorități „să nu facă tam-tam”. „Vom găsi mai târziu o modalitate de a vă comemora băieții”

Jurnalista rusă Olga Ivșina, corespondent BBC în regiunea Siberiei, a scris pe pagina sa de Twitter că familiilor soldaților uciși în Ucraina li se transmise să păstreze tăcerea, iar ziarele sunt obligate să nu raporteze decesele, informează Business Insider.

„Toate instituțiile de presă locale au fost instruite de guvernul regional să nu publice date despre pierderile din Ucraina”, a scris jurnalista.

Olga Ivșina a menționat că știe „cazuri în care oficialii locali fac presiuni asupra părinților victimelor, ordonându-le să tacă”.

„Nu e nevoie să faceți tam-tam, vom găsi mai târziu o modalitate de a vă comemora băieții”, e mesajul pe care îl primesc familiile îndoliate.

There is evidence of growing pressure on local journalists in Russia who report on the military losses – some of the earlier publications about soldiers killed in action were deleted. Sometimes it happens in a day or two, sometimes within an hour.