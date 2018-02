Părintele Constantin Necula despre REÎNTREGIRE: „Basarabia rămâne mireasa UNIRII”

„Noi nu suntem noi, decât împreună”, a declarat părintele român Constantin Necula, într-un interviu exclusiv acordat ziarului TIMPUL, unde a vorbit și despre idealul unirii celor două state românești.

Întrebat ce aşteptări sau speranţe are de la Anul Centenar și ce rol are Basarabia în procesul de reîntregire a Țării Românești, reprezentantul bisericii de peste Prut a spus că nu are nicio așteptare, ci doar frici. „Frica mea cea mai mare este că ne vom bate joc, perfid și indolent, de tot ce înseamnă unitatea Neamului românesc în favoarea stupizeniilor de partid și ale ideologiilor care ne-au dezbinat mereu. Mi-e rușine uneori că nu pot transfera în conștiința mea și a celor din jur crezul morților mei de la 1916 ori a celor care au văzut în Basarabia și Bucovina pronaosul Învierii noastre ca Neam și Țară. Basarabia rămâne mireasa Unirii”, a precizat părintele.

Constantin Necula le-a transmis tuturor cetățenilor R. Moldova să nu uite că au o memorie teribilă, să nu uite cât sânge rodește azi în țărâna libertății basarabene și că nu dușmanii din afară ne rănesc libertatea, ci propriile noastre trădări. Pe Cruce, toate se umplu de Lumină, consideră părintele.





