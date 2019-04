Parlamentul britanic a respins toate cele patru opţiuni alternative la Brexit. Noua dată pentru ieșirea din UE

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Camera Comunelor nu a reuşit să ofere un vot majoritar pentru acordul convenit de Theresa May cu Bruxelles-ul întrucât deputaţii pro-europeni consideră că acesta va menţine legături prea slabe cu UE, în timp ce deputaţii susţinători ai Brexitului au considerat că, dimpotrivă, Regatul Unit ar rămâne captiv în uniunea vamală europeană din cauza clauzei de '„backstop” pentru frontiera nord-irlandeză, clauză pe care liderii europeni au refuzat să o renegocieze.

Chiar dacă au fost respinse, moțiunile nu ar fi avut oricum forţă juridică, în schimb puteau pune presiune pe premierul Theresa May să urmeze o anumită cale în acest proces.

Ce înseamnă votul de luni din Parlamentul britanic Parlamentarii britanici au avut luni seară o nouă rundă de voturi orientative („indicative votes”) în încercarea de a găsi o soluţie care ar putea fi susţinută de o majoritate parlamentară şi care să scoată astfel din impas procesul Brexitului, după respingerea de trei ori a acordului de retragere din UE convenit de premierul Theresa May cu blocul comunitar, scrie Agerpres.

2) Amendamentul D – Piaţa unică 2.0: respinsă cu 282 împotriva şi 261 pentru Propus de conservatorii Nick Boles, Robert Halfon, Dame Caroline Spelman, laburiştii Stephen Kinnock şi Lucy Powell şi de Stewart Hosie de la Partidul Naţional Scoţian, acest amendament propunea ca Marea Britanie să facă parte din Asociaţia Europeană de Schimb Liber (Efta) şi din Spaţiul Economic European (SEE). Astfel, Marea Britanie ar fi făcut parte în continuare din piaţa unică şi dintr-un acord privind controalele vamale cu UE după Brexit - Regatul Unit urma să aibă un cuvânt de spus privind viitoarele acorduri comerciale ale UE – până când se va ajunge la un nou acord ce ar garanta transportul de bunuri fără probleme şi o graniţă deschisă cu Irlanda.

1) Amendamentul C – Uniunea vamală: respinsă cu 273 voturi împotrivă şi 273 pentru Propunerea conservatorului Ken Clarke prevedea ca orice acord al Brexitului să includă măcar un angajament de a negocia „o uniune vamală permanentă şi exhaustivă a Marii Britanii cu UE”. Acest amendament fusese respins cu o diferenţă de doar şase voturi, în votul iniţial de săptămâna trecută.

Parlamentul britanic a respins toate cele patru opţiuni alternative la Brexit, scrie News.ro, care citează The Guardian.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)