Parlamentul European a votat Acordul Brexit / Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană vineri, la miezul nopții / Ursula von der Leyen: „Vreau ca UE şi Regatul Unit să rămână buni prieteni şi buni parteneri”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Lipsa zăpezii din iarnă şi temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale şi oleaginoase însămânţate în toamna anului 2019, astfel că în unele zone ale ţării grâul tinde să se usuce. Rapiţa are, de...

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

În lipsa unui acord comercial bilateral, relaţiile economice dintre Bruxelles şi Londra vor intra sub incidenţa reglementărilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), mai puţin avantajoase.

"Prima etapă este finalizată şi trebuie să reconstruim totul. La sfârşitul acestui an, dacă nu vom avea un nou acord, nu va mai fi o situaţie de rutină, nu vor mai fi reglementări. Trebuie să conştientizăm că există riscul de a ajunge la marginea prăpastiei, mai ales în privinţa relaţiilor comerciale", a avertizat Michel Barnier, potrivit cotidianului Le Figaro.

"Luăm în considerare un acord de liber schimb cu zero tarife şi zero cote. Dar precondiţia este ca afacerile din UE şi britanice să continue să concureze de pe picior de egalitate. Cu siguranţă nu vom expune companiile noastre unei concurenţe neloiale", a afirmat Ursula von der Leyen în faţa eurodeputaţilor. De asemenea, Von der Leyen a spus că UE va fi "vigilentă" privind modul în care va fi implementat acordul de divorţ la frontiera irlandeză sensibilă. "Niciun parteneriat nu va asigura beneficiile ce decurgeau din apartenenţa la Uniunea Europeană", a adăugat ea, dar a garantat că "cu cât îşi ia Marea Britanie mai multe angajamente de respectare a regulilor noastre (...), cu atât va fi mai deschis accesul către piaţa unică".

