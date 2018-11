Parlamentul examinează raportul Comisiei de anchetă privind imixtiunea în politica moldovenească a Fundației Open Dialog

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

Recent, la Varşovia, în cadrul unei dezbateri organizate sub egida OSCE, delegați din mai multe țări au acuzat Open Dialog că face lobby pentru infractori periculoși, că beneficiază de finanțări dubioase și că livrează echipament militar în Donbass. Mai mult, s-a menționat că sub masca apărării democrației și drepturilor omului, ONG-ul condus de Kozlovska manipulează și folosește informații false pentru a influența deciziile luate de Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)