Parlamentul îi face „cadou” lui Dodon funcția de Procuror General / Președintele va numi un interimar până la organizarea unui concurs

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Tămâia face parte din ceremoniile religioase și din alte ceremonii culturale. Rășina din copacul Boswellia, cunoscută și sub numele de tămâie sau olibanum, este considerată a fi o aromă care îți ajută sufletul să ajungă la exaltare spirituală. Rășina de...

In prima faza, calcaiele crapate reprezinta doar o problema estetica, insa prin neglijarea se poate ajunge la lucruri mult mai grave. Fisurile incep sa se adanceasca, pielea incepe sa sangereze si disconfortul se transforma tot mai mult in durere. Principalele cauze ale craparii calcaielor...

Fostul premier Vlad Filat spune că ceea ce are ca prioritate vizează eliberarea sa. El nu crede că va mai face politică, cel puțin în mod direct, ci poate va acorda consultanță politică, celor care vor dori. Totodată, fostul premier susține că cea mai mare greșeală a fost...

In mod cinic, BMA si MAI spun ca nu poate face nimic si ca doar instanta de judecata poate rezolva problema. BMA si MAI mint!

Daca te afli in tratament pentru anumite afectiuni, e posibil ca medicamentele tale sa interactioneze negativ cu canicula. Unele pot da reactii fotoalergice, iar altele scad nivelul de hidratare sau impiedica organismul sa se raceasca prin transpiratie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)