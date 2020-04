Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă, până la 9 mai, Guvernul este demis / Igor Dodon și (im)posibilitatea de a organiza alegeri parlamentare anticipate în 2020

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

3) Dacă până la 9 mai 2020 aceste lucruri nu se întâmplă, dizolvarea Parlamentului nu mai este posibilă până la alegerile prezidențiale din acest an.

Dar dacă Igor Dodon demisionează din funcție? Nici în acest caz nu este posibil, or jurisprudența Curții Constituționale interzice organizarea concomitentă a alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale.

Condiția legată cu cele 3 luni este inaplicabilă în cazul nostru, or astăzi este 22 aprilie 2020, deci până la data-limita când poate fi dizolvat Parlamentul (22 iunie 2020) sunt mai puțin de 3 luni. Rămâne partea legată de expirarea a 45 de zile de la prima solicitare şi respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

Având în vedere alin.(4) [apropo, acest alineat este aplicabil în totalitate, or Hotărârea Curții Constituționale prin care se afirmă contrariul (nr.29/2015) a fost emisă atunci când Președintele era ales de Parlament și nu de popor], scoatem ultimele 6 luni din mandatul lui Igor Dodon – perioadă în care Parlamentul nu poate fi dizolvat. Întrucât mandatul acestuia expiră la 23 decembrie 2020, rezultă că termenul-limită pentru dizolvarea Parlamentului este 22 iunie 2020. Anume cel târziu la 22 iunie 2020 trebuie emis decretul de dizolvare a Parlamentului.

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări chiar și în rândul PD-ului, Igor Dodon a anunțat aseară că sunt posibile alegerile parlamentare anticipate. Și încă împreună cu alegerile prezidențiale.

