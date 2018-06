Parteneriatele Universității de Stat din Moldova în domeniul tehnologiilor informaționale

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este una dintre cele mai notabile și cu tradiție universități din Republica Moldova. Fiind lider în domeniul său de activitate, USM se dovedește a fi și cea mai inovativă și dinamică instituție de învățământ superior și de cercetare, orientată spre performanță și excelență în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic. În acest context poate fi menționată și conferirea de către Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene a titlului de „Excelență a Resurselor Umane în Cercetare / HR Excellence in Research”, acordat Universității de Stat din Moldova la 17 iulie 2015. În baza proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, a celor de inovare și transfer tehnologic, precum și a parteneriatului dintre USM și Wolfram Research Inc., la Universitate au fost consolidate două centre de excelență în domeniul IT: Centrul de Educație și Cercetare în Matematică și Informatică (CECMI) și Centrul Wolfram Moldova (CWR).

Centrul de Educație si Cercetare în Matematică și Informatică, creat la Universitatea de Stat din Moldova în anul 2006 în cadrul Programului „Center for Education and Research in Moldova” (CERIM), cu suportul financiar și logistic al Fundației SUA pentru Cercetare Civilă și Dezvoltare (CRDF) și Asociației de Cercetare-Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA), a avut drept scop asigurarea unor condiții favorabile de integrare eficientă a cercetării avansate cu procesul de studii la toate nivelurile: licență, masterat, doctorat și post-doctorat. Principale obiective propuse la CECMI au fost și rămân:

• încurajarea tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi) sa-și facă studiile în Republica Moldova și atragerea în cercetare a tinerilor dotați de la diferite universități din Moldova;

• crearea și menținerea în cadrul Universității de Stat din Moldova a unei baze tehnice performante ce include un supercalculator de tip cluster, care ar corespunde necesităților cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova și în regiune, precum și a necesităților în predarea unor cursuri ce se referă la calcul paralel, sisteme distribuite și alte compartimente indispensabile TIC; instruirea utilizatorilor clusterului CECMI (HPC USM);

• stimularea și diversificarea colaborării cu universități, centre de cercetare, firme, companii IT, inclusiv prin participarea la concursuri naționale și internaționale de granturi (H2020, SCTU, RFBR, bilaterale cu Belarus, Ucraina ș.a.).

CECMI a fost axat pe trei module de bază: Educație, Cercetare și Colaborare.





În cadrul modulului „Educație” au fost organizate instruiri avansate a unor grupuri de studenți și tineri specialiști în domenii prioritare și de perspectivă ale matematicii și informaticii. Vom enumera doar câteva cursuri din cele peste 40 ținute: primul curs de programare paralelă „Architecture of multi-processor systems and parallel programming”- Prof. Boris Ribachin, IMI AȘM, actual Universitatea Lomonosov din Moscova, urmate de „Mathematical Modelling and Parallel Programming, „Parallel computing in linear algebra”, „Computing Hydrodynamics and Aerodynamics”, „Numerical Methods for Solving Problems of the Elasticity-Plasticity Theory” etc. și o serie de cursuri în matematică teoretică și aplicată. E suficient să dăm dor câteva nume: Prof. G.S. Bisnovatyi-Kogan (Institute of Space Research of the Academy of Sciences, Moscow, Russia), Prof. Matthias Dehmer (Vienna University of Technology), Prof. Alexander Zelikovskii (Georgia State University, Atlanta, SUA), Prof. Dan Schwarts (Institute of Mathematics of the Romanian Academy), Prof. Igor Cealenco (Technological Institute of Illinois, SUA). Astfel, studenților li se oferă posibilitatea de a-și suplimenta pregătirea profesională cu o instruire avansată în domeniile de interes științific.

În cadrul modulului „Cercetare” au fost create colective temporare sau permanente care au avut drept scop efectuarea cercetărilor științifice în domeniul matematicii aplicate și fundamentale, al informaticii, inclusiv au fost încurajate depunerea primelor proiecte al tinerilor de la FMI USM, ca apoi FMI până în prezent să câștige proiecte de acest gen la fiecare apel. Ulterior, în baza experienței CECMI, la USM a fost elaborat și coordonat un Program de Stat în domeniul matematicii.

Planul de activitate în domeniul relațiilor externe – modului „Colaborare” – s-a axat pe semnarea unor acorduri de colaborare cu diferite instituții de cercetare, universități (facultăți), firme ș.a. din țară și din străinătate. Menționăm doar aderarea la Consorțiul Universităților din Rusia în domeniul Supercalculatoarelor cu stagiul doctoranzilor USM la Universitatea Lomonosov din Moscova, organizarea masteratului la Compania TIROTEX din Tiraspol – trei cursuri cu genericul „Mathematical modeling of the economical processes”, școli de vară la Vadul lui Vodă, la Bălți (USARB) și cu cofinanțarea DAAD, în colaborarea cu colegii din Germania, a unei școli internaționale „Parallel Programming in Mathematical Modeling”. CECMI a fost printre organizatorii principali ai unor manifestări științifice internaționale: CASC-2005, CAIM-2006, ASADE-2007, MITRE 2008-2016 (6 ediții), Conf. SMRM „Centenarul acad. V. Andrunachievici” etc.

Recent proiectul CERIM-II, finanțat în cadrul concursului „Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană” (contractul de Grant „Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020") a permis procurarea pentru Clusterul HPC USM a sistemului Grid Mathematica de la compania Wolfram Research Inc., precum și a câtorva licențe suplimentare, inclusiv și pentru cei mai buni studenți. Același grant a acoperit licențe pentru Springer, EBSCO, MathSciNet la USM. Prestarea serviciilor de calcul avansat pentru centre de cercetare din cadrul USM, instituții partenere de la AȘM, inclusiv pentru cercetători din străinătate, conectarea la rețeaua Grid din Sud-Estul Europei menține CECMI ca un centru de excelență de importanță regională și poate contribui real la amplificarea colaborării între centrele științifice ale țărilor din vecinătate.

Centrul Wolfram Moldova a fost creat în septembrie 2016 prin inițiativa conducerii companiei Wolfram Research Inc., din Champaign, Illinois, SUA, cu scopul colaborării cu Universitatea de Stat din Moldova în domeniile cercetării și educației. Compania Wolfram Research Inc. este una dintre cele mai respectate companii IT din lume care domină domeniul de tehnologii IT de vârf în decurs de circa 30 de ani. Este impresionant numărul noilor și ineditelor tehnologii inițiate de această companie și de neobositul ei conducător Stephen Wolfram. CWR este al treilea centru de acest tip pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, alături de cele din Universitatea Economică de Stat din Sankt-Petersburg și Universitatea de Stat din Minsk. Prin acordul de colaborare, compania Wolfram Research Inc. a oferit inițial licența gratuită Wolfram Mathematica (donație echivalentă cu circa 45 de mii de dolari SUA) pentru o sală de 20 de calculatoare pe un termen de 3 ani. În 2018 cele 20 de licențe Wolfram Mathematica au fost reactualizate. În plus au fost oferite în calitate de grant 20 de licențe pentru SystemModeler, a aplicație modernă și compatibilă cu Wolfram Mathematica, folosită în modelarea imitațională a sistemelor dinamice. Universitatea de Stat din Moldova își propune să folosească eficient donațiile și să implementeze tehnologiile oferite atât în cercetare, cât și în procesul de predare. Totodată, Centrul Wolfram Research Moldova își propune ca scop nu doar implementarea la USM a tehnologiilor informaționale de top în domeniile cercetărilor științifice, aplicațiilor și educației, ci și oferirea unui suport real în realizarea cercetărilor științifice și obținerea unor rezultate științifice de valoare. CWR a organizate deja câteva cursuri și școli pentru profesori, cercetători, doctoranzi și studenți, cum ar fi: Sistemul Wolfram Mathematica, Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram, Sisteme Orientate pe Cercetare, Sisteme de Algebră Computațională, Programarea Funcțională și Modelarea Imitațională și SystemModeler. În diverse perioade au prezentat serii de lecții reprezentanții WRI: Vitaliy Kaurov, Galina Mihalkina și Andrei Zelenița.

În cadrul altor două laboratoare de cercetări științifice (LCȘ) din domeniul TIC de la Universitate (din totalul de 21 de laboratoare de cercetare ale Institutului de Cercetare și Inovare al USM) – LCȘ „Tehnologii Informaționale” (inițial numit ”Proiectarea Sistemelor Informatice”) și LCȘ „Modelare Matematică și Optimizare” – se desfășoară activități ce țin de tehnologiile generative de realizare a familiilor de Probleme și de Produse Software complexe, aplicarea sistemelor suport pentru decizii și a sistemelor expert pentru diverse domenii de activitate, dezvoltarea și aplicarea modelelor matematice și a tehnologiilor informaționale de analiză și prelucrare a imaginilor color cu scopul extragerii informațiilor calitative și cantitative, dezvoltarea și aplicarea modelelor și metodelor de analiză a semnalelor vocale în scopul elaborării sistemelor de comunicație om-calculator, dezvoltarea aparatului matematicii discrete și a tehnicilor de programare pentru soluționarea problemelor aplicative din domenii înrudite: fizică, informatică, economie, sociologie etc. Cercetările date se desfășoară în cadrul a două proiecte instituționale (2015-2019) cu un buget anual de circa jumătate de milion de lei și sunt axate pe direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse inovative (50.07)”: Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educație și cercetare (15.817.02.38A) și Modele matematice și calcul performant în soluționarea problemelor cu caracter aplicativ (15.817.02.37A).

La specialitățile din domeniul TIC la Universitatea de Stat din Moldova studiază în prezent un număr total de peste 750 studenți în cadrul a două facultăți: Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) și Facultatea de Fizică și Inginerie (FFI). La FMI și FFI activează un număr total de 112 cadre științific-didactice. Timp de mai mult de 10 ani, FMI are încheiate contracte de colaborare cu companiile Endava, Cedacri International și Allied Testing-M. Totodată, FFI a semnat primul Protocol de colaborare cu Compania Endava la 1 martie 2014, care a fost valabil pe o perioadă de 2 ani până la încheierea anului de studii 2015-2016. Al doilea Acord de cooperare este semnat în anul 2016, urmat de un Protocol adițional la 1 martie 2017, în baza căruia au fost donate Universității 28 calculatoare performante la data de 23 octombrie 2017. Cursuri organizate la USM de experții Endava: Testarea softurilor (2016-2017), WEB programming (2017-2018) și Aplication management (2017-2018). La data de 13 februarie 2015 FFI a prelungit Contract de colaborare cu Compania Allied Testing-M, semnând și un Protocol aditional la 1 martie 2017.

Începând cu anul academic 2017-2018 în Planul de învățământ al facultății au fost introduse două discipline noi susținute de specialiștii Companiei Allied Testing-M: Testarea softurilor manuală și Testarea automată. Fiecare dintre companiile-partenere a dotat corespunzător în cadrul USM câte un laborator cu calculatoare și soft-uri de specialitate. Companiile organizează periodic cursuri de specializare (câte 1-2 cursuri pe an cu durata de aproximativ 3 luni), la care participă activ studenții FMI (câte aproximativ 15 studenți per curs). Studenților care absolvesc cu succes cursurile li se oferă certificarea companiei. Ca rezultat al lucrului în comun cu Compania Allied Testing-M, asupra planurilor de studii la specialitățile Informatică, Informatică Aplicată, Managementul Informației au fost introduse cursurile noi Principiile testării software și Testarea software automatizată. Predarea acestor cursuri se realizează în regim de co-teaching: 1 profesor din cadrul FMI și 1 profesor din cadrul companiei. Profesorul din cadrul FMI (dna L.Nigretcaia) a urmat un stagiu de practică și perfecționare în cadrul Allied Testing-M. În anul de studii 2017-2018, 28 de studenți ai FMI au susținut cu succes examenul organizat de către Compania Allied Testing-M și au obținut certificarea respectivă. Un Protocol de colaborare cu Compania IM Pentalog CHI S.R.L. a fost semnat de către FFI la data de 28 mai 2014.

Tot din anul 2014 se desfășoară cu succes și parteneriatul dintre USM şi Compania IT-LAB GRUP S.R.L, primul Protocol de colaborare fiind semnat la 20 mai 2014, având următoarele obiective: sporirea nivelului de pregătire a absolvenţilor specialităţii „Tehnologii informaţionale” pentru a satisface cerinţelor crescânde ale economiei naţionale; satisfacerea necesităţilor Companiei în cadre de înaltă calificare în domeniul IT și organizarea cursurilor MicroTik de către Companie în incinta Universității de Stat din Moldova. În cadrul acestei colaborări reușite Compania a instruit anual gratis opt studenți și lectori din cadrul Universității cu certificarea internațională respectivă pe diferite niveluri și a donat trei routere MicroTik. Totodată, studenții FMI și FFI participă la Zilele de Informare în cadrul facultății, organizate de către Companiile IT partenere, printre care: IAW Internatinale Akademie, Pentalog, ICS Endava, Cedacri International, Allied Testing-M, Jesod SRL, Crystal systems, PlanTon solutions, Starnet, Fed Co Professional Software Development & Design, Front Business Solutions, UIMSP, Association of Private Healthcare Providers, DAS Solutions, TechDova, ELLATION etc. și participă cu succes la stagiile de practică anunțate de acestea. Totodată, în cadrul proiectului ERASMUS + LMPI (Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea şi protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan şi Vietnam), implementat la FMI, a fost realizat Sondajul de identificare a profesiilor țintă și a nevoilor de instruire în domeniul securității informatice în Republica Moldova. Au participat 199 de reprezentanți ai companiilor TIC din țară, dintre care: Banca Naţională a Moldovei; Endava; Moldtelecom; Centrul de Cuvernare Electronică de pe lângă Cancelaria Guvernului; Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Fiscservinform de pe lângă Serviciul Fiscal de Stat; Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice; Trimetrica; Allied Testing; Deeplace; Molddata; Cedacri International; Moore Stephens; Pentalog; Centrul de Telecomunicaţii Speciale; Mobiasbanca – Groupe Société Générale; AgențiaRelații Funciare și Cadastru; Tacit Knowledge. Obiectiv țintă: consolidarea securității sistemelor și rețelelor informatice ale companiilor din RM prin îmbunătățirea pregătirii profesionale a resurselor umane în domeniu, precum și a competențelor cetățenilor. În consecință, în programul actual Informatică aplicată este inclus traseul Securitate Informațională, iar la programul de master Tehnologia produselor Softwareeste creat traseul Securitate Informațională.

Potrivit clasamentului mondial Ranking Web of Universities (webometrics.info), elaborat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din cadrul Ministerului Științei și Inovării al Spaniei, Universitatea de Stat din Moldova se situează:

• pe primul loc în Republica Moldova,

• pe locul 220 – în Europa Centrală și de Est,

• pe locul 1010 – în Europa

• și pe locul 3135 în lume.

Universitatea de Stat din Moldova este urmată de Universitatea Tehnică din Moldova (locul 3691 în lume) și ASEM (7624 în lume). USM intenționează să atragă investiții pentru dezvoltarea în continuare a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, precum și cu scopul eficientizării utilizării patrimoniului public. Mai mult decât atât, USM impune o abordare complexă, sistemică și sistematică pentru materializarea acestui deziderat cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, în baza instituționalizării unui management inovativ în cadrul Universității, care ar facilita transferul tehnologic prin valorificarea oportunităților diversificate, printre care: crearea de start-up-uri și noi locuri de muncă inovative, extinderea de parteneriate și încurajarea cooperării în cadrul clusterelor inovaționale.

