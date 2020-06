Kievul mai rămâne supărat pe preşedintele moldovean pentru declarația acestuia referitoare la Crimeea, făcută în campania prezidențială. Întrebat în octombrie 2016, la o dezbatere electorală, cui îi aparţine Crimeea, Igor Dodon a răspuns laconic Federaţiei Ruse, refuzând să dezvolte subiectul. Declaraţia a stârnit atunci critici la Kiev. Deputaţi din Rada Supremă ceruse chiar ca Dodon să fie declarat persona non-grata. După semnale de nemulțumire de la Kiev, el a spus că afimraţia legată de Crimeea a fost interpretată greşit şi a precizat că R. Moldova nu va putea recunoaște juridic anexarea peninsula Crimeea, fie și numai pentru că ea însăși are o problemă separatistă. De atunci președintele moldovean evită să mai vorbească despre apartenența Crimeii. Lipsa dialogului la nivel de lideri de stat a influenţat relaţiile moldo-ucrainene dar nu în masură să înghețe cooperarea bilaterală, crede Leo Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev.

