Partenerul lui Năstase, făcut praf de Băsescu: Ludovice, nu te lăsa ameţit de aburii victoriei la europarlamentare că rişti să-ţi pierzi permisul de conducere

Președintele Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, este făcut praf de fostul președinte al României, Traian Băsescu, după ce a declarat că nu este de acord ca specialiștii în IT să aibă scutiri la impozit. Băsescu îi reproșează partenerului politic al PPDA-ului lui Andrei Năstase că încurajează exodul tinerilor talentați din România.



«Ludovice, dacă te pui cu taxele pe ei, fetele şi băieţii aceştia au câte un scaun şi un calculator pe care într-o noapte le iau sub braţ şi au plecat în alte zări pentru că, partea esenţială, creierul, este la purtător», scrie Traian Băsescu, într-o postare pe Facebook.

Băsescu mai spune că neimpozitarea specialiștilor IT a adus în Romînia marile companii din domeniu din lume.



«Ludovice, datorită importanţei acestei categorii de specialişti, veniturile lor n-au fost impozitate nici în perioada de criză economică. Acest lucru a făcut ca toate marile companii IT din lume să dezvolte în România mari centre de cercetare, de realizare programe industriale, centre regionale de mentenanţă etc, etc. absorbind integral forţa de muncă specializată produsă de toate marile universităţi ale ţării», mai scrie Băsescu. «Ludovice, nu te lăsa ameţit de aburii victoriei la europarlamentare că rişti să-ţi pierzi permisul de conducere», conchide fostul președinte al României.