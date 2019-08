Partenerul privat al Loteriei Moldovei: „Cel puțin 200 de oameni au câștigat premii mari și deja nu se mai gândesc să plece din țară”

Unul dintre efectele câștigurilor la loterie este că oamenii care le-au obținut nu se mai gândesc să plece din țară și, dimpotrivă, caută modalități de a-și aduce familiile acasă. Declarația a fost făcută de către directorul general al NGM Company, Plamen Milanov, partenerul european al Loteriei Naționale a Moldovei, la o emisiune TV. În același timp, pentru prima dată în ultimii 10 ani, statul beneficiază de venituri de la loterie și pariuri sportive.



”De 8 luni, de când există acest proiect, cel puțin 200 de oameni au câștigat premii mari și deja nu se gândesc să caute căi de a pleca din Moldova. Dimpotrivă, ei se gândesc acum la modul în care să se aranjeze mai bine în Moldova și să aducă membrii familiilor acasă”, a spus Plamen Milanov.

La rândul său, vicepreședintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Moldova, Nicolae Piatac, a precizat că loteriile sunt o sursă bună de finanțare a sportului, de creștere a măiestriei performerilor, de pregătire pentru Jocurile Olimpice, alte competiții.

”În Italia, de exemplu, veniturile din loterii și pariuri merg spre dezvoltarea sportului de masă și a celui de performanță. Același mecanism funcționează în Țările Baltice. Autoritățile creează condiții pentru dezvoltarea unei astfel de afaceri, iar loteriile investesc în proiecte sportive”, a explicat Piatac.

În același timp, planurile autorităților de a impozita câștigurile vor duce, inevitabil, la pierderea încrederii în stat, dar și a diminuării veniturilor bugetare, nu la creșterea lor. Plamen Milanov a venit și cu exemple care demonstrează că inițiativa legislativă trebuie să fie revăzută.

”Din practica normală, atunci când se vizează impozitarea unui anumit venit, întotdeauna se ia în considerare și costurile, investițiile făcute de cetăețni pentru obținerea acestui venit. Un exemplu – un om a câștigat 50 de mii de lei la loterie, iar pentru aceasta a cumpărat destul de activ, multe bilete. Putem vedea o situație când cetățeanul a cheltuit 50 de mii de lei, a câștigat 50 de mii de lei și, de facto, este la zero. Dacă proiectul dat va fi aprobat, pe lângă faptul că a ieșit la zero, va fi obligat să plătească 12% din cele 50 de mii pe care i-a câștigat. La modul real, va ieși în pierdere la loteria de stat”, a relatat reprezentantul investitorului european.

Acesta s-a referit și la alte momente care nu sunt explicate de către autorii proiectului.

”Nu este clar mecanismul prin care statul planifică să impoziteze persoanele fizice care au câștigat, de exemplu, o mașină. O altă situație elementară – un om care nu are niciun fel de alte venituri câștigă un automobil, se adresează loteriei, adică statului, ca să-și revendice premiul, iar statul îi spune: ”ne cerem scuze, dar înainte ca să obții mașina, trebuie să plătești impozitul”, a continuat Plamen Milanov.

Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei spune că încercă să atragă atenția legislatorilor asupra neconcordanțelor care vor afecta credibilitatea statului, dar și, indirect, vânzările loteriei. Oamenii vor înceta să mai cumpere bilete, iar efectul proiectului de lege va fi cu totul altul decât cel dorit de autori.

”În ultimii 10 ani, loteria, în forma în care ea există acum, a lipsit cu desăvârșire, ceea ce înseamnă că orice profit pe care îl va aduce acest proiect statului reprezintă un venit suplimentar, pe care statul niciodată nu a contat. Dacă e să ne referim la cifre, din calculele noastre rezultă că, doar în acest an, bugetul de stat va fi completat cu peste 20 de milioane de lei. Și aici vreau să von cu o precizare. Anumite voci spun că loteria nu este impozitată, ceea ce nu corespunde adevărului. În primul rând, în proiectul dat, partener este statul, adică statul are o parte din profit din această loterie, care reprezintă astfel un impozit. Într-al doilea rând, impozite plătește și partenerul privat care administrează loteria, ca orice agent economic. Suplimentar, impozite plătesc și toți distribuitorii de bilete. Ei achită impozitul pentru câștig și, la fel, TVA, care rămâne sub formă unui venit suplimentar la stat”, a dat detalii directorul NGM Company.

Plamen Milanov a mai spus că foarte mult speră că după eforturile de a iniția un dialog cu autorii proiectului de lege privind impozitarea câștigurilor de la loterie și pariuri sportive, deputații vor ține cont de argumentele Loteriei Naționale a Moldovei, care își dorește să fie un partener responsabil al statului.

Amintim că deputații Dumitru Alaiba și Radu Marian propun impozitarea câștigurilor din jocurile de noroc și anularea facilităților fiscale de care beneficiază întreprinderile din domeniul dat. Guvernul a dat recent aviz pozitiv acest proiect și a propus, printre altele, impozitarea câștigurilor mai mari de 1% din suma venitului neimpozabil al persoanelor fizice, adică 240 de lei. În același timp, Guvernul recomandă menținerea facilităților fiscale pentru contractele de parteneriat public-privat încheiate anterior. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, dar nu au fost încă examinate de Parlament.

