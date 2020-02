Partidul Democrat se situează pe „centrul” eșichierul politic și „poate” forma coaliții și pe dreapta și pe stânga

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Februarie 2020, ora: 11:43

În 2020, tema acestei zile este ''Unleashing Youth Power'', conform www.un.org. Pentru a marca această zi, la sediul central al ONU din New York, are loc evenimentul "A Piece of Me: immersive exhibit & panel discussion''. Mutilarea genitală a femeilor (FGM - Female Genital...