Partidul Liberal cere demisia lui Nastase din funcția de președinte al delegației RM la APCE, precum și din funcția de membru al Guvernului

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Ceea au făcut Nastase cu Batrîncea, este lipsit de orice raționament logic, a provocat un grav prejudiciu de imagine RM atât pe plan regional, internațional, dar și național, și se încadrează la trădarea intereselor RM, în condițiile în care Rusia are armata de ocupație pe teritoriul RM, întreține și susține regimul separatist de la Tiraspol, subminează RM, inclusiv prin finanțarea ilegală a lui Dodon și a PSRM etc

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)