Partidul lui Dodon se destramă. Socialiștii din Ialoveni pleacă din PSRM, supărați pe venirea comuniștilor lui Voronin

Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a fost părăsit de mai mulți mulți membri ai organizației teritoriale Ialoveni. Ultima picătură care i-a nemulțumit pe socialiștii din Ialoveni a fost faptul că Dodon a dat mâna cu Vladimir Voronin, cel care a jignit în ultimul hal membrii PSRM ani la rând.

Cei 18 membri ai organizației teritoariale Ialoveni și-au anunțat plecarea printr-o declarație. Documentul a fost făcut public astăzi de către Vasile Decusar, consilier local din partea socialiștilor la Primăria din Văsieni, Ialoveni.



„Regretăm profund și exprimăm dezacordul hotărât în legătură cu evenimentele din ultimul an din cadrul PSRM. Nu toleram și nu împărtășim ultimele deciziile luate. Coaliția cu partidul oligarhului Șor, crearea blocului electoral cu cel care ne umilea prin declarații aberante și jignitoare. Nu suntem de acord cu acțiunile diversioniste din partea Guvernului Chicu susținut de majoritatea PSRM – ȘOR. O bună parte de legi votate au venit cu un singur scop - de a destruge economia țării și dea crea noi scheme criminale. Am avut toată încrederea în PSRM, pentru ca fiind la guvernare și în opoziție am fost o echipă unită, care a muncit în interesul țării și poporului. La acest moment PSRM a devenit un partid antisocial, oportunist cu o conducere cleptomană”, se arată în declarația socialiștilor din Ialoveni.