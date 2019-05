Partidul ȘOR a început lucrările pentru iluminarea stradală în al șaptelea sat din circumscripțiile sale

Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune politică parlamentară care a început realizarea programului său electoral chiar în condițiile în care Parlamentul nu și-a început activitatea din cauza unor interese politice înguste ale altor fracțiuni. Deja în a șaptea localitate din raionul Orhei, acolo unde Partidul „ȘOR” a învins la alegeri, au demarat lucrările pentru instalarea iluminatului stradal. Este vorba de satul Târzieni, acolo unde în aproximativ două săptămâni, locuitorii vor uita ce înseamnă întuneric pe străzi.



Așa cum Partidul „ȘOR” a anunțat la scurt timp după alegeri, toate cele 104 localități din circumscripțiile uninominale 18 și 19 vor fi iluminate în decurs de un an, susține liderul Partidului, deputatul Ilan Șor. Formațiunea și-a făcut deja un „plan de bătaie”, astfel încât își propune ca în fiecare lună să asigure iluminatul public în cel puțin șase localități. „Ne propunem ca, lunar, să începem lucrările de iluminare în 6 sate, iar în alte 6 să dăm sistemul în exploatare, astfel încât în decurs de un an să reușim să asigurăm cu lumină toate cele 104 localități”, a spus Ilan Șor.

Ilan Șor a dat asigurări că viteza nu este în niciun caz în detrimentul calității. Mai mult, el a amintit că proiectele Partidului ȘOR în cele 104 localități nu se încheie cu iluminatul străzilor, urmând alte inițiativem, cel puțin la fel de utile. „Toate lucrările se fac la cel mai înalt nivel. Așa cum am promis, în patru ani ne propunem să creăm condiții decente de trai pentru locuitorii satelor din circumscripțiile în care am învins. Acest lucru prevede iluminare, reparația drumurilor, modernizarea școlilor și a centrelor medicale. Și cred că oamenii au o părere bună despre acest lucru. Am spus și repet: pentru mine, politica nu înseamnă vorbe goale, dar acțiuni concrete menite să îmbunătățească condițiile de trai pentru oameni”, a declarat deputatul Ilan Șor.

Totodată, pentru a înlătura orice dubii, el a precizat că toate cheltuielile pentru lucrări sunt suportate de Asociația Obștească „Pentru Orhei”. Asociația va achita inclusiv facturile de curent electric pentru iluminarea stradală.

Prezentă la evenimentul de inaugurare a lucrărilor, deputata Marina Tauber a menționat importanța acestui proiect pentru localitățile rurale. „După ce am dat în exploatare iluminatul stradal în câteva localități, am înțeles că este un proiect popular și foarte important pentru oamenii din localitățile rurale. Mă bucur că mergem foarte repede cu acest proiect”, a spus Marina Tauber.

Ea a remarcat că Partidul ȘOR, spre deosebire de celelalte formațiuni parlamentare, își respectă angajamentele asumate în fața oamenilor chiar dacă Parlamentul este nefuncțional. „Domnul Ilan Șor împreună cu mine, ca deputați, suntem primii care am semnat în fața oamenilor mai multe contracte prin care ne-am obligat să ne îndeplinim obligațiunile. Chiar dacă Parlamentul nu funcționează, noi ne respectăm angajamentul față de oameni”, a menționat Marina Tauber.

Partidul ȘOR a anunțat în luna aprilie că-și asumă ample proiecte de dezvoltare infrastructurală a celor 104 localități din circumscripțiile 18 și 19 și deja sistemul de iluminare publică a fost dat în exploatare în satele Breanova și Cișmea, iar în prezent se lucrează în alte câteva localități. Totodată, Partidul ȘOR a anunțat că-și va asuma și cheltuielile de curent electric pentru iluminarea localităților respective.

Iluminarea stradală este doar o parte a unui amplu proiect anunțat de Partidul ȘOR, privind dezvoltarea infrastructurii celor 104 localități, acolo unde formațiunea și reprezentanții acesteia - Ilan Șor și Marina Tauber - au învins în scrutinul parlamentar din 24 februarie. Urmează reparația drumurilor, iluminarea stradală, implementarea proiectului “Capitalul matern”, reparația școlilor, a grădinițelor, dar și deschiderea punctelor medicale, a farmaciilor și magazinelor sociale în fiecare localitate.

http://partidulsor.md/