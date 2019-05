Partidul ȘOR a modernizat un pasaj subteran din Chișinău

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Tornadele - pe care pana acum le vedeam mai mult prin filmele americane - sunt semnalate din ce in ce mai des si in Romania. Iar furtunile pe care le-am vazut zilele trecute ar putea fi abia inceputul unor modificari ale vremii pe care nici macar nu le-am banuit.

Siguranța cetățenilor este o prioritate majoră, a explicat deputatul Petru Jardan, fost membru al Consiliului de administrație al companiei Avia Invest, decizia de a reconstrui pasajul subteran. “Anume din acest motiv am decis, la rugămintea cetățenilor, să venim în ajutor. Siguranța oamenilor este prioritară pentru noi. Partidul ȘOR, pe care îl reprezint în calitate de deputat în Parlament, și Aeroportul Chișinău au fost și sunt mereu alături de oameni. Ne străduim să le oferim tot suportul necesar pentru ca oamenii să aibă o viață mai bună. Nu ne oprim din fapte bune și continuăm să fim alături de oameni atunci când au nevoie”, a declarat Petru Jardan.

Pasajul subteran din această regiune este ultra-important pentru toți locuitorii - de la copii, la maturi. Iată de ce echipa Partidului ȘOR și compania Avia Invest îl consideră drept unul din obiectivele sale prioritare, a accentuat Ilan Șor. „Acest pasaj subteran este un important obiectiv infrastructural, folosit zilnic de copii, de maturi. Este un obiectiv care necesită măsuri de securitate. Iată de ce am vrut ca să arate așa cum vedem noi toate pasajele subterane din Chișinău”, a menționat la evenimentul de inaugurare liderul Partidului ȘOR, președintele Consiliului de administrație al Avia Invest, compania care administrează Aeroportul Internațional Chișinău, Ilan Șor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)