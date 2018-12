Partidul ȘOR a prezentat lista candidaților în circumscripțiile uninominale: profesioniști și care au elaborat deja programe de dezvoltare a regiunilor

Fiecare candidat desemnat de Partidului Politic ȘOR în circumnscripțiile uninominale are deja elaborat un program de dezvoltare și modernizare a regiunii pentru care va concura la alegeri. Programele candidaților, consultate și cu populația din regiuni, propun soluții concrete de rezolvare a celor mai stringente probleme cu care se confruntă localitățile și oamenii din regiunea respectivă. De fapt, aceste programe reprezintă un concept global de dezvoltare a fiecărei circumscripții în toate domeniile - pornind de la cel social prin crearea și modernizarea infrastructurii de sănătate și educație, crearea locurilor de muncă, până la cel economic în care sunt elaborate propuneri și termeni concreți de deschidere a întreprinderilor și de majorare a veniturilor la buget.

