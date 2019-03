Partidul ȘOR își asumă rolul de forță de opoziție în noul Parlament

Deputații Partidului Politic ȘOR anunță că, în ciuda unor speculații vehiculate în ultimul timp, vor sta departe de negocierile duse din culise de formațiunile de stânga și de dreapta din noul Parlament și vor rămâne în opoziție. Formațiunea precizează însă că va lucra intens pentru a rezolva problemele oamenilor și a realiza promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală. Partidul ȘOR a anunțat înainte de prima ședință a Legislativului, de la tribuna din sala de conferințe a Parlamentului, și primele inițiative legislative pe care le va promova. Acestea sunt menite să îmbunătățească situația socială-economică a cetățenilor.

Deputații Partidului Politic ȘOR au venit în Parlament pentru a schimba modul de a face politică în Republica Moldova și vor fi foarte activi în noul Legislativ, a declarat deputata formațiunii Marina Tauber, în cadrul unui briefing la care au fost prezenți toți deputații Partidului ȘOR.

„Reprezentanții Partidului "ȘOR", cărora cetățenii le-au acordat încredere și i-au ales deputați în Parlament, sunt pregătiți pentru o activitate legislativă activă. Am venit să aducem o schimbare reală în bine în viața oamenilor. Am venit să schimbăm modul cum se face politică. Am venit să arătăm cum cu propriile eforturi poți să rezolvi cele mai complexe probleme ale țării și ale oamenilor. Am venit să realizăm promisiunile noastre date cetățenilor, așa cum am mai făcut-o până acum”, a declarat ea.

Marina Tauber a precizat că, în pofida speculațiilor, Partidul ȘOR va fi în opoziție în Parlament, atât în raport cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. „Vom fi o fracțiune independentă, de opoziție. Noi nu participăm la negocierile din culise dintre dreapta și stânga privind crearea unei majorități parlamentare, care au loc deja de trei săptămâni”, a declarat ea.

Dar, chiar și din opoziție, deputații Partidului ȘOR va depune toate eforturile și demersurile necesare pentru a realiza promisiunile din campanie și a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, a precizat Marina Tauber. „Chiar dacă vom fi deputați în opoziție, vom insista asupra inițiativelor pe care le-am elaborat deja și le vom înainta ca să fie adoptate în Parlament în mod prioritar. Aceste inițiative legislative le așteaptă oamenii obișnuiți și suntem convinși că adoptarea lor va schimba situația din țară în bine”.

Printre proiectele prioritare ale Partidului ȘOR sunt dezvoltarea gospodăriilor agricole asigurarea pensionarilor cu medicamente gratuite, majorarea semnificativă a pensiei minime, astfel încât să reprezinte 80% din salariul mediu, adoptarea Strategiei Naționale privind Stimularea revenirii concetățenilor în țară, anularea imunității deputaților.

În acest context, pentru realizarea acestor obiective, dar și pentru a relua cât mai rapid activitatea Parlamentului, Partidul ȘOR îl propune pentru funcția de șef al Legislativului pe liderul său, Ilan Șor. „Având în vedere că până acum nu există o claritate cu privire la formarea unei majorități, pentru ca Parlamentul să-și înceapă cât mai repede activitatea sa productivă, propunem ca reprezentantul nostru, președintele partidului, Ilan Șor, să fie ales președinte al Legislativului. Acest lucru va permite să înceapă rapid procesul de elaborare a legilor și să nu pierdem timpul în discuții politice fără sens. Credem că acordarea acestei importante funcții de stat unui reprezentat al opoziției va demonstra cât este de gata clasa noastră politică de compromisuri și de o democrație adevărată”, a punctat Marina Tauber.

Amintim că joi, 21 martie, a avut loc ședința de constituire a noului Parlament, format în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie.

hotnews.md