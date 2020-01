Partidul Popular Românesc îl critică pe Vlad Țurcanu după ce acesta și-a dat demisia și s-a dus la PUN / „Gest nedemn, necolegial și lipsit de respect. Plecarea a demonstrat lipsa calităților de lider”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de...

Plecarea subită, abruptă, impropriu și denaturat motivată a fostului președinte a demonstrat lipsa calităților lui de lider, caracterul unui parvenit în politică pe criterii meschine, oportuniste. Or, să lucrezi după ultimele alegeri pe o agendă ascunsă de colegii tăi, să faci planuri tainice și să execuți manevre discrete de punere a lui în aplicare, să accepți oferta celor pe care mai ieri îi eticheta drept hiene și șacali este descalificant pentru un debutant în politică. Nu încape îndoială că memoria colectivă va reține cum acest debut s-a consumat într-o banală și ingrată trădare.

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

