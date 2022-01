PAS a susținut candidatura președintelui CNPF și a adjunctului său

Deputatul Dumitru Alaiba anunță că fracțiunea PAS din Parlament a susținut candidatura lui Adrian Gheorghiță la funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și și-a reconfirmat susținerea pentru Cornelia Cozlovschi pentru funcția de președinte, transmite stiri.md.

"Despre dna Cozlovschi v-am mai zis. O profesionistă desăvârșită cu o viață de experiență", a scris Alaiba pe pagina de Facebook.

"Adrian Gheorghiță este licențiat în științe economice, facultatea finanțe și bănci, după care a făcut Masteratul cu specializarea în finanțe corporative și asigurări. La moment este director adjunct al American Chamber of Commerce in Moldova (AmCham) - Camera de Comerț Americană din Moldova, unde a lucrat în ultimii 10 ani.

În această perioadă a reprezentat sectorul financiar bancar și nebancar în fața instituțiilor statului. Știe sectorul de-a fir-a-păr și a demonstrat-o și în fața deputaților.

În zilele următoare vom finaliza procedurile prin comisiile economie și juridică, după care candidații vor merge în ședința plenară pentru aprobare. Trebuie să dăm instituției încă doi membri. Sunt conștient că timpul rezonabil de identificare a candidaților a cam expirat. Am ținut să avem un board integru, profesionist și cu adevărat independent, astfel încât noi, cei care îi votăm, să putem dormi liniștit că acolo nu se întâmplă prostii și nu se acoperă scheme. CNPF a fost nefuncțională din septembrie, de când au fost revocați cei cinci membri vechi ai Comisiei.

În acest timp ne-am concentrat bine pe identificarea candidaților cu adevărat buni, ca să permitem instituției să se dezvolte cinci ani înainte. Și am încercat din răsputeri să nu permitem urgenței să ne dicteze acțiunile. Au fost multe surprize în această perioadă, lucruri care ne-au tot întors la pasul zero, dar am tins să nu ne lăsăm conduși de urgențe. Numim oameni pe cinci ani de zile, responsabili de un sector strategic pentru economie. Sper foarte mult să nu mai avem nicio surpriză și sper să avem un CNPF funcțional în zilele următoare", a mai scris Alaiba.