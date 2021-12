PAS, după declarațiile Avocatei Poporului: „Este o situație regretabilă, neașteptată. Așteptăm decizia de demisie”

Deputații din PAS susțin că „așteaptă ca Natalia Moloșag să-și onoreze promisiunea făcută și odată ce va finaliza controlul de verificare pe care l-a inițiat în cadrul Oficiului Avocatului Poporului (OAP) să-și dea demisia din funcția de Avocată a Poporului”, scrie Ziarul de Gardă.

Într-un comentariu pentru zdg.md, deputatul PAS, Radu Marian a comunicat că implicarea lui Dumitru Godorog, un cetățean pe care Natalia Moloșag, actuala Avocată a Poporului, l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017, în cadrul Oficiului Avocatului Poporului „a fost o greșeală” de pe urma căreia reputația instituției are de suferit.

În context, parlamentarul a declarat că așteaptă ca Natalia Moloșag să-și depună demisia din funcția de Avocată a Poporului.

„Implicarea acestei persoane terțe în cadrul instituției a fost o greșeală și este clar ca reputația instituției Avocatului Poporului are de suferit. Am înțeles de la doamna avocat că urmează să-și prezinte demisia după ce dânsa va duce la bun sfârșit un control intern. Cum am zis, așteptăm decizia de demisie”, a declarat Radu Marian, deputat PAS.

Deputatul PAS Dan Perciun susține că în următoarele zile sau la începutul săptămânii viitoare Natalia Moloșag va depune cerere de demisie din funcția de Ombudsman.

„Este o situație regretabilă, neașteptată. Din câte eu înțeleg, dumneaei urmează să plece ceea ce ar fi și corect pentru a restabili imaginea instituției pe plan intern și pe plan extern. Eu din câte înțeleg controlul va fi finalizat destul de rapid și imediat cum va fi finalizat acest control dumneaei – onorabil, pe de o parte constatând acele probleme care există în instituție și care obiectiv vorbind noi înțelegem că acolo există oameni care își fac griji de concluziile acelui control care au ajutat cu ponegrirea imaginii avocatului poporului, dar, în același timp, lucru onorabil de făcut în asemenea situație este de plecat. Opinia publică este categorică pe partea asta și noi avem o părere clară. Da, dumneaei nu a comis careva ilegalități e adevărat, dar contează și percepția acțiunilor pe care le-a întreprins și aici a trebuit să fie mai precaută la modul cum gestionează. (…) Dumneaei își va depune demisia fie vineri fie la începutul săptămânii viitoare. Eu cred că este timp suficient ca ea să reușească să termine acel raport pe care vrea să-l ducă la bun sfârșit. (…) Noi din ce știm este că raportul se va încheia rapid și respectiv și demisia dumneaei urmează să vină în curând”, a declarat Dan Perciun, deputat PAS.

Solicitați de sursa citată, responsabilii de comunicare din cadrul fracțiunii parlamentare a PAS au comunicat că formațiunea politică „așteaptă demisia Nataliei Moloșag din funcția de Avocată a Poporului”.

„Este un caz de demisie. Așteptăm să-și onoreze promisiunea de demisie”, a declarat Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a fracțiunii.