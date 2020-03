PAS și PPDA cer Procuraturii Generale să INVESTIGHEZE dacă șeful CA, Dragoș Vicol și-a depășit atribuțiile de serviciu

„Individul care a încercat să pună căluș presei audiovizuale prin semnarea unui act unipersonal ilegal: „Domnul procuror general are mult de lucru ținând cont de faptul că năravurile unora prind la curaj în ultimul timp. Iar domnul Chicu ar putea să-l dea afară pe unul dintre aceştia (preşedntele CA) pentru a demonstra că nu-i ține umbrela politică deasupra capului!”, a susținut Năstase.

„În sesizare, solicităm Procuraturii să investigheze faptele lui Vicol în temeiul articolului 328 din Codul Penal „Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu”, infracțiune ce este pasibilă cu 6-10 ani de privațiune de libertate și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 10-15 ani. Nimeni nu are dreptul să încalce drepturile fundamentale ale democrației, mai ales în aceste momente grele pentru Republica Moldova și întreaga lume”, se arată în declarația PAS.

