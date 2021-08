Pasagerii care aterizează pe Aeroportul din Chișinău și vor să ia un taxi sunt forțați să apeleze la serviciile unei singure companii

De ani de zile, pasagerii care aterizează pe Aeroportul din Chișinău și vor să ia un taxi, sunt forțați practic să apeleze la serviciile unei singure companii, privilegiată de un contract de colaborare exclusiv cu aerogara. Pentru a merge cu mașinile acestei companii, călătorii plătesc cu până la 50 la sută mai mult, decât tarifele pe care le percep celelalte firme de taxi. Șoferii acestora din urmă nu sunt lăsați să ia vreun pasager de la la poarta de sosire a călătorilor pe Aeroport. Proprietarul companiei privelegiate este fiul directorului Serviciului Vamal, Sergiu Burduja. Informațiile se conțin într-un raport al unei instituții de forță, iar documentul a intrat în posesia Jurnal TV.

Potrivit raportului, compania de taxi beneficiară a contractului exclusiv de colaborare cu Aeroportul Internațional Chișinău, luat în concesiune, este ”Unioninfo” SRL, cunoscută sub brand-ul ”Taxi Aeroport”. Aceasta este deținută integral de către un tânăr de 27 de ani, Stanislav Burduja, fiul directorului Serviciului Vamal, Sergiu Burduja.

Stanislav Burduja este administrator și unic proprietar al companiei din luna august trecut. Firma a fost cumpărată de la fostul proprietar, Dumitru Stratan, cu puțin timp înainte de expirarea contractului anterior exclusiv de colaborare cu Aeroportul. În raport se mai arată că fostul proprietar s-a văzut obligat să-și vândă compania în contextul unor presiuni administrative, dar și din cauza că fără un contract exclusiv cu Aeroportul, firma nu ar mai fi fost privilegiată să preia pasageri sosiți pe aerogară și ar fi dat faliment.

Actualul director al Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a fost promovat la șefia instituției în decembrie 2019, imediat după instalarea Guvernului Chicu. Am încercat să aflăm de la fiul lui Sergiu Burduja cum de a reușit să intre în grațiile concesionarului Aeroportului Internațional Chișinău și dacă afacerea sa nu comportă semnele unei monopolizări a serviciilor de taxi în preajma aerogării. Am reușit să vorbim doar cu un reprezentant al companiei ”Taxi Aeroport”, care ne-a spus Sergiu Burduja ne va contacta ulterior, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Am sunat și la Serviciul Vamal pentru a obține un comentariu de la Sergiu Burduja. Ofițerul de presă al instituției ne-a spus că va reveni cu un apel pentru a ne va face legătura cu directorul Serviciului Vamal în câteva minute, dar nu a mai revenit. Am expediat și o solicitare de informații în care am întrebat cum fiul lui Sergiu Burduja a ajuns, la 26 de ani, proprietarul companiei de taxi și dacă directorul Serviciului Vamal a ”facilitat” cumva compania fiului să semneze un nou contract exclusiv cu Aeroportul Internațional Chișinău? Deocamdată nu am primit un răspuns.